Es wird blühend bunt in Plön : 25.000 Euro für Blumenzwiebeln und blühende Bäumchen

17. April 2020, 12:47 Uhr

Plön | Die Umsetzung des Grünflächenentwicklungskonzepts für die Stadt hat begonnen. Eine Plöner Gartenbaufirma bereitet jetzt in einem ersten Abschnitt an der Reeperbahn den Boden vor, befreit das Beet unterhalb des Strohbergs von Sträuchern und Frühjahrsblühern und schuf eine freie Fläche. Ziel ist eine „Seebrise“ in weiß und blau passend zu den Plöner Farben, die sich durch das Stadtgebiet zieht. Das Konzept stammt von der Kieler Landschaftsarchitektin Sabine Franke. Nach ihren Worten beginnt in der 17. Woche die Bepflanzung. An der Reeperbahn bleiben die Eiben stehen. Gräserbänder und gemischte Stauden, die sich zu verschiedenen Zeiten entwickeln, sind dort vorgesehen. Da das Gelände sehr steil sei, will sie die Bäume durch eine Steinumrandung sichern lassen.

Franke rechnet mit Gesamtkosten von rund 100.000 Euro für zwei Jahre inklusive Pflege sowie 8000 Stauden und elf Bäume

Blumenzwiebeln, die jetzt aus der Erde geholt werden, will man wieder mit hineinsetzen. An den Schwentineterrassen wird der Efeu an der obersten Terrasse gestutzt und Felsenbirne gesetzt. Die beiden unteren Terrassen erhalten eine Bepflanzung mit Gräsern, Lauch, Anemonen, Lavendel, Katzenminze und Thymian im Sinne eines Duftgartens. Am Gänsemarkt erblühen bald Hortensien, Rosen und blauer Gartensalbei. Die Kugelakazien will die Planerin durch Hainbuchen ersetzen. Vor Beginn dieses Abschnitts waren bereits im Herbst am Steinbergweg nach Ende der Straßenbauarbeiten in Pflanzinseln Kirschen und Gräser gesetzt worden. 25.000 Euro stehen im Haushalt bereit. Franke rechnet mit Gesamtkosten von rund 100.000 Euro für zwei Jahre inklusive Pflege sowie 8000 Stauden und elf Bäume.