Gesamtzahl auf 323 gestiegen : 23 neue Corona-Fälle in Ostholstein

Vier Menschen in klinischer Behandlung, 436 in Quarantäne.

von Achim Krauskopf

02. November 2020, 18:42 Uhr

Eutin | Über das Wochenende ist die Zahl der an Corona Erkrankten in Ostholstein um 23 auf 151 gestiegen, vier davon sind in klinischer Behandlung. Diesen Stand am Montag, 2. November, um 16 Uhr meldete der Kreis abends. Danach gab es insgesamt 323 Patienten, 172 seien genesen. Die Zahl der Menschen in Quarantäne hat sich seit Freitag leicht von 425 auf 436 erhöht. Über sieben Tage gemessen beträgt die Zahl der Neuinfektionen 29,9 pro 100.000 Einwohner, Freitag waren es noch 28,4. In Ostholstein ein Mensch an Corona gestorben.

Mit der seit gestern geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ist auf Flächen mit starkem Publikumsverkehr eine Maskenpflicht eingeführt worden: In Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, in denen das Abstandgebot nicht eingehalten werden könne, müssten alle Passanten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, heißt es im Pressedienst des Kreises.

In Eutin gilt die Maskenpflicht von 8 bis 19 Uhr in der gesamten Fußgängerzone: Königstraße, Keuchhustengang, Königstraßenpassage, Markt, Professor-Hofmeier-Gang, Twiete und Peterstraße. In Malente ist neben der Bahnhofstraße der Bereich um den Holzbergturm samt dazugehörigen Parkplatz einbezogen. An sämtlichen Küstenorten gilt auf den Promenaden, den Hafenbereichen und den Wegen dorthin, ebenso wie in deren Zentrum eine Maskenpflicht.

In der Allgemeinverfügung des Kreises sind die Bereiche definiert, in Maskenpflicht gilt, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird aber nur für bestimmte Zeiten angeordnet, in denen mi t einem starken Publikumsverkehr zu rechnen ist. Während in Küstenorten die Pflicht teilweise bis 22 Uhr reicht, gilt zum Beispiel in Eutin mangels Publikumsverkehr in den Abendstunden die Maskenpflicht nur zwischen 8 und 19 Uhr.



Reisemobilpark Eutin geschlossen





Zu den Beherbungsbetrieben, die nach den neusten Verfügungen geschlossen werden müssen, zählt auch der Reisemobilpark in der Oldenburger Landstraße in Eutin: Nach Mitteilung der Stadtwerke Eutin ist die Schranke zu dem sehr beliebten Wohnmobil-Standort seit gestern geschlossen. Die Stadtwerke erinnern an den Appell der Bundesregierung, dass auf Reisen verzichtet werden sollte, und an die Verordnung des Landes vom 1. November, die eine Schließung aller Beherbergungsbetriebe fordert.