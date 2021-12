Unfall in Scharbeutz : Rollerfahrer kollidiert mit parkendem Auto und verletzt sich schwer

War ein 23-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend in Scharbeutz einfach nur unaufmerksam? Das untersucht jetzt die Polizei in Scharbeutz. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Scharbeutz | Ein 23-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist am Donnerstagabend in Scharbeutz bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden, teilte Polizeisprecherin Claudia Struck mit. Der junge Mann sei gegen 20.15 Uhr auf der Straße Fuchsberg in Scharbeutz ungebremst mit einem ordnungsgemäß parkenden PKW Hyundai zusammenges...

