Corona aktuell : 22 Neuinfektionen im Kreis Plön, fünf in Ostholstein

Auch in Ostholstein gibt es wieder einen Corona-Patienten, der im Krankenhaus behandelt wird. In beiden Kreisen ist der Inzidenzwert am dritten Tag in Folge gesunken.

Eutin / Plön | Der Kreis Plön kämpft weiterhin mit vielen Corona-Neuinfektionen. So verzeichnet der Kreis 22 neue Fälle. Damit steigt die von Kreis-Sprecherin Nicole Heyck gemeldete Gesamtzahl der Fälle seit Pandemiebeginn auf 1507. Für Ostholstein meldete Kreis-Sprecher Thomas Jeck fünf neue Fälle, die Gesamtzahl stieg damit auf 3506. Weiterlesen: Die Corona-Zah...

