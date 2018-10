von Achim Krauskopf

07. Oktober 2018, 12:33 Uhr

22 Führungen, jeweils elf am Sonabend und Sonntag, bot das Eutiner Schloss bei seinem mittlerweile fünften Festival der Führungen. Der Ausflug in die höfische Mode feierte dabei Premiere: 26 Besucher erlebten die erste neue Führung am Sonnabend.