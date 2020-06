Schönwalde : 2021 Baustart für Radweg und Edeka

Gemeinde sieht erstem Spatenstich zuversichtlich entgegen

Avatar_shz von shz.de

26. Juni 2020, 16:25 Uhr

Schönwalde | Kaum ein Projekt beschäftigt die Schönwalder so sehr wie der Bau des Radweges entlang der Landesstraße 57 nach Lensahn und die Ansiedlung eines Edeka -Marktes. In beiden Fällen soll nach den Worten von Bürgermeister Winfried Saak (CDU) 2021 der erste Spatenstich erfolgen. Zum Supermarkt sagte er: „Es ist versprochen, dass im nächsten Jahr die Bauarbeiten losgehen.“ Die Gemeinde habe mit Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrages und Erstellung des Bebauungsplanes alles getan. Nun seien noch „ein paar Hausaufgaben durch den Bauherren“ zu erledigen. Der Bau der Zufahrt soll zusammen mit der geplanten Sanierung der L 57 erfolgen.

Das gilt auch für den Bau des Radweges. Hierzu wurde ein Vertrag mit dem Verkehrsministerium in Kiel geschlossen, der von der Gemeindevertretung einstimmig gebilligt wurde. Zwar muss die Gemeinde Schönwalde eine Kostensteigerung ihres Anteils auf inzwischen geschätzte 1,2 Millionen Euro hinnehmen, die Ausführung zusammen mit der Deckenerneuerung der L 57 bringt aber auch Vorteile. Das Ministerium wird den gesamten Grunderwerb übernehmen. Zudem werden die Kosten für Durchlässe entsprechend der Breiten aufgeteilt. Beispielhaft wird in der Vorlage für die Gemeindevertretung die Querung der Kremper Au genannt. Die Kosten von 500.000 Euro würden ohne den Vertrag zu 100 Prozent dem Radwegebau zugeschlagen. Mit dem Bau des Radweges wird nach den vorliegenden Planungen 2021 auf dem Abschnitt von Lensahn nach Warendorf begonnen. 2022 ist dann die Deckenerneuerung der L 57 und damit auch der Weiterbau bis nach Schönwalde geplant.

Bauvorhaben ein „Hammer für die Gemeinde“

Angesicht der Kosten forderte Michael Schumacher (CDU) vor dem Beschluss eine Aussprache: „1,2 Millionen sind nicht mal eben so vom Tisch zu wischen“. Das Bauvorhaben sei ein „Hammer für die Gemeinde“ und es müsse auch bedacht werden was kommenden Generationen an Schulden hinterlassen werde. Bürgermeister Saak gab zu bedenken: „Wenn wir jetzt aussteigen, wie glaubwürdig sind wir dann noch gegenüber unseren Partnern?“ Benjamin Ridders (CDU) warb für die finanziellen Vorteile, die der nun ausgehandelte Vertrag unter anderem in Bezug auf die Straßendurchlässe bringe. Karin Bierau (SPD) gab zu bedenken: „Wenn wir jetzt nicht bauen, hängen wir uns vom Tourismus ab. Der Bau ist alternativlos wie die Feuerwehrhäuser.“