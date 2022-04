Ostereier-Suche in Plön : 200 Kinder finden im Plöner Apfelgarten über 800 bunte CDU-Ostereier

Das war so richtig nach dem Geschmack der Mädchen und Jungen: In Plön hatte der Osterhase am Ostermontag einen zweiten Anlauf unternommen und im Auftrag des CDU-Ortsverbandes Plön 800 Eier im Apfelgarten versteckt.

Plön | Was für ein Wetter. Was für eine Freude. Bei bestem Frühlingswetter hatte der CDU-Ortsverband Plön zu seiner Ostereier-Suche in den Apfelgarten an der Prinzeninsel eingeladen. Der CDU-Ortsvorsitzende André Jagusch freute sich über die Teilnahme von etwa 200 Kindern, die mit ihren Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten an diesen idyllischen Ort gekommen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.