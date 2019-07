Oldenburg : 20 Jahre Pneumologie an der Sana Klinik

Das Spektrum der Penumologie in Oldenburg umfasst alle gängigen Verfahren zur Diagnostik und Therapie von Lungenerkrankungen.

von Achim Krauskopf

12. Juli 2019, 16:30 Uhr

Oldenburg | Die Sana Klinik Oldenburg blickt im Juli auf 20 Jahre Pneumologie zu-rück. Dr. Iris Koper, Chefärztin der Abteilung für Innere Medizin und leitende Pneumologin, hat diesen Schwerpunkt seit 1999 am Standort Oldenburg aufgebaut und weiterentwickelt. Mittler-weile bietet die Sana Klinik alle gängigen Verfahren zur Diagnostik und Therapie von Lungenerkrankungen an. Laut einer Studie zählt die Oldenburger Klinik zu den besten 25 Deutschlands.

Das Spektrum der Penumologie in Oldenburg umfasst alle gängigen Verfahren zur Diagnostik und Therapie von Lungenerkrankungen. Vor allen obstruktive Lungenerkrankungen wie die COPD und Asthma bronchiale, interstitielle Lungenerkrankung, Sarkoidose, Lungenkrebs, Rippenfellerkrankung wie auch Rippenfellergüsse und Tumoren können behandelt werden. Das diagnostische Spektrum der Pneumologie an der Sana Klinik Oldenburg beinhaltet neben allen Formen der flexiblen und starren Bronchoskopie auch umfangreiche Lungenfunktionsprüfungen, sowie die pneumologische Allergologie. Das Angebot wird durch ein durch die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin akkreditiertes Schlaflabor erweitert. Hier werden neben der obstruktiven Schlafapnoe auch die Narkolepsie, Restless-Leg-Syndrom und Insomnien behandelt.

In der angeschlossenen Weaning-Abteilung werden Patienten aus dem gesamten Raum Schleswig-Holsteins zum Abtrainieren von der Beatmung übernommen. Die Zahl der hier behandelten Patienten liegt über dem bundesweiten Durchschnitt, was einem hoch-spezialisierten Team aus Atemtherapeuten, spezialisierten Pflegekräften und einem großen physiotherapeutischen Team zu verdanken ist. Ein großer Schwerpunkt liegt auch auf der nicht invasiven Beatmung von Patienten mit ausgebrannten Lungenerkrankungen wie der COPD mit schweren Emphysem, aber auch der Adipositas-Hypoventilation. Die stetige medizinische Entwicklung hat ein kompetentes Team hervorgebracht, welches in modernen Räumlichkeiten seine Patienten betreut. Die hohe Qualität der Sana Klinik Oldenburg wurde erst kürzlich durch eine Untersuchung des IMWF (Institut für Management und Wirtschaftsforschung) bestätigt. So belegte die Klinik Platz 18 in der bundesweiten Gruppe der Kliniken von 150 – 300 Betten.