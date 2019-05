Lütjenburg : 20 Jahre Eiszeitmuseum wird gefeiert

Ein Museumsfest für die ganze Familie wird am Himmelfahrtstag, 30. Mai, im Eiszeitmuseum gefeiert.

von Michael Kuhr

27. Mai 2019, 13:04 Uhr

Lütjenburg | Ein Museumsfest für die ganze Familie wird am Himmelfahrtstag, 30. Mai, im Eiszeitmuseum gefeiert. Der Grund: Das Museum ist 20 Jahre in Betrieb. Der Vorsitzende Stefan Leyk lädt von 11 bis 18 Uhr in das Eiszeitmuseum ins Nienthal um Museumsfest ein. Im und am Museum hat sich einiges weiterentwickelt. So entsteht im Außenbereich mit einem „Eiszeitgarten“ ein neuer Erlebnisbaustein für die Bildungsarbeit. Durch das terrassenartige Einbringen eiszeitlicher Geschiebe und Bepflanzung mit Pflanzen der nordeuropäisch-polaren Region soll das während der Eiszeit prägende Landschaftsbild einer Kältesteppe vermittelt werden. Es wird Eintritt erhoben.