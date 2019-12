Hinweise gesucht : 20-Jähriger aus Stockelsdorf vermisst

Seit mehr als zwei Wochen wird Michael O. aus Stockelsdorf vermisst. Er braucht ärztliche Hilfe. Wer hat ihn gesehen?

Avatar_shz von oha

06. Dezember 2019, 11:46 Uhr

Stockelsdorf | Michael O. (20) aus Stockelsdorf wird seit mehr als zwei Wochen vermisst. Am Donnerstag, 21. November, kehrte er nicht in die elterliche Wohnung zurück, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Der 20-Jährige benötige dringend ärztliche Hilfe. Der Beschreibung nach ist er cirka 178 Zentimeter groß, hat eine normale Statur, blaue Augen, blonde Haare und trägt einen Drei-Tage-Bart. Am linken Unterarm ist er tätowiert mit einem „Mensch im Wolfskopf“, darunter ein Kreuz. Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Mustang-Jacke mit Kapuze, einem schwarzen T-Shirt mit orangem Aufdruck (chinesisches Haus), einer schwarzen Jogginghose von Camp David und schwarz/neongrünen Schuhen der Marke Fila. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt von Michael O. nimmt die Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter 0451/ 220750 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.