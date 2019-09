Harte Strafen für Raubüberfall : 20-Jährige erbeuteten 2300 Euro in Spielhalle

Vor dem Amtsgericht räumten sich ein, durch Drogen auf die schiefe Bahn geraten zu sein.

von Michael Kuhr

12. September 2019, 15:36 Uhr

Plön | Wer mit Waffengewalt eine Spielhalle überfällt, begeht einen schweren Raub. Bei Erwachsenen sieht das Gesetz da eine Mindeststrafe von fünf Jahren vor. Insofern hatten die drei Jugendlichen vor dem Plöner Amtsgericht gestern noch Glück. Weil sie zur Tatzeit 2017 erst 20 Jahre alt waren, stufte das Gericht die Tat noch unter dem Jugendstrafrecht ein. Dadurch konnten ihre Haft-Strafen noch zur Bewährung ausgesetzt werden.

Im Juli 2017 überfiel das Trio kurz vor der nächtlichen Schließung die Spielhalle in Wankendorf. Alle drei trugen venezianische Gesichtsmasken, zwei bedrohten die Spielhallen-Aufsicht mit Schreckschusspistolen. Mit Hilfe eines Stimmverzerrers verlangte der Haupttäter das Geld aus der Kasse. Mit knapp 2300 Euro entkam das Trio. Die Aufsicht erlitt einen Schock, unter dem sie heute noch leidet, wie sie als Zeugin dem Gericht schilderte.

Heraus kam die Sache, weil die Täter im Freundeskreis mit der Tat prahlten. Dies wurde auch der Polizei zugetragen, die bei einer Hausdurchsuchung auch noch die Masken und den Stimmverzerrer fanden. Leugnen nützte also nichts.

Das sagten sich auch die Heranwachsenden und legten gleich zu Beginn des Prozesses ein umfangreiches Geständnis ab. Irgendwie war das Trio durch Drogen und Alkohol „abgerutscht“, wie es der Vertreter der Jugendgerichtshilfe vor Gericht schilderte. „Suchtmittel spielten bei allen drei eine große Rolle.“ Mittlerweile hätten sie davon Abstand genommen, schilderten sie dem Gericht. Auch er legte dem Gericht nahe, die Tat unter dem Jugendstrafrecht zu ahnden. „Wir müssen von der Schwere der Schuld ausgehen.“ Es sei ein „hochkriminelles Vorgehen“ gewesen bei dem Überfall. Und doch sieht er die Jugendlichen an einem Wendepunkt und plädiert für eine Bewährungsstrafe mit Auflagen. Dazu gehören beispielsweise ein Anti-Gewalt-Kursus, eine Sucht-Therapie und eine Krisen-Bewältigung. Gleichzeitig aber spricht auch er sich für eine Geldbuße für den Weißen Ring aus. Weil die Sozialprognose für das Trio in seinen Augen positiv ist und das Opfer keinen Wert auf eine finanzielle Entschädigung legt, sollten sich die Jugendlichen zumindest mit einem Blumenstrauß bei ihr entschuldigen.

Auch als Heranwachsende machten sie sich des „schweren Raubes“ aber schuldig. Eine Woche lang planten sie die Tat. Sie hätten sich als Gruppe „cool gefühlt“. Für den Haupttäter forderte die Staatsanwaltschaft deshalb in ihrem Plädoyer unter Berücksichtigung einer Körperverletzung zwei Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung. Plus eine Geldbuße von 400 Euro. Der zweite Täter sollte danach für ein Jahr und zehn Monate in Haft, auch ausgesetzt zur Bewährung und einer Geldbuße von 300 Euro. Für den dritten fordert sie ebenfalls eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren plus Geldbuße von 200 Euro.

Die das Opfer vertretende Nebenklage spricht von einem „last exit“ für das Trio, jetzt den richtigen Weg einzuschlagen. Die Verteidigung sieht eine „dilettantische Tat“ und keine „Schwere der Schuld“. Deshalb sollte jede Strafe, wie hoch auch immer, zur Bewährung unter Auflagen ausgesetzt werden. Beim zweiten Angeklagten sieht dessen Anwalt keine „schädlichen Neigungen“. Auch er fordert Bewährung. Und beim dritten „Haupt“-Täter plädiert dessen Anwalt sogar für eine „Vorbewährung“. Das heißt keine Strafe, sollte sich der Angeklagte an die Bewährungsauflagen halten. Erst bei einem Verstoß dagegen käme eine Strafe in Betracht. Wenn eine Strafe, dann höchstens ein Jahr und sechs Monate.

Das Gericht allerdings lässt keinen Zweifel an der Tat aufkommen. Der erste Angeklagte wird, wie auch die anderen, wegen schweren Raubes für schuldig befunden und erhält ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung. Der zweite kommt mit einem Jahr und neun Monaten davon, wobei ein BMT-Delikt eingerechnet wird. Der Haupttäter wird zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Alle drei müssen zudem 100 Euro an die Frauen-Nothilfe zahlen. Die Beute wird eingezogen und alle drei müssen sich einer Sozial-Therapie unterziehen. „Die Schwere der Schuld ist für das Gericht erwiesen.“ Allerdings schädliche Neigungen konnte das Gericht bei keinem der Angeklagten feststellen.