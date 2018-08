2. Malenter Familienfest über drei Tage im Kurpark

von Alexander Steenbeck

28. August 2018, 14:20 Uhr

Nach der Premiere im vergangenen Jahr startet vom

31. August bis 2. September das

2. Malenter Familienfest im Kurpark. Sascha Dobbert von der Agentur „OH Events“ will in Kooperation mit der Malente Tourismus- und Service-GmbH wieder eine Mischung aus Kindervergnügen und Party bieten.

Der Startschuss fällt Freitag um 18 Uhr. Ein DJ spielt Musik der 80er- und 90er-Jahre. Die Depeche-Mode-Coverband „Personal Jesus“ folgt um 19.30 Uhr.

Am zweiten Tag des Familienfestes – am Sonnabend, 1. September – folgen von 14 Uhr an ein Kinderflohmarkt im Kurpark und Aktionen, unter anderem eine Bastelaktion mit der Malenter Bloggerin Jasmin Utes.

Auf der Bühne erwartet die Besucher folgendes Programm: Die Band „Jungs in Cordhosen“ spielt um 16 Uhr deutsch-sprachigen Rock-Pop. „Generation Television“, Gewinnerin der Malenter Band-Battle, folgt um 19 Uhr, bevor um 21 Uhr „Malente tanzt“ beginnt, eine Party für Alt und Jung.

Der Sonntag bietet Kinderschminken und Glitzertattoos. Sein Kinderbuch „Flupsi und die Elbspürnasen“ stellt der Autor Jochen Wildt vor. Weiterhin präsentiert „Mr. Tricknic“ seine Zauberkünste. Das Bühnenprogramm: Um 12.30 Uhr tritt das Duo „Jen

& Luke“ auf und zum Abschluss

ab 15 Uhr die Jugendjazzband „Chameleon“. Das Beste: Der Besuch des Festes ist an allen drei

Tagen kostenlos.