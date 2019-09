Eutin / Plön / Neumünster : 2,3 Millionen Euro Umsatz futsch

Schwarzarbeit nimmt Handwerk und Wirtschaft die ordentlichen Umsätze. Ermittlungsgruppe berichtete vor Kreistagsausschuss in Ostholstein.

04. September 2019, 18:50 Uhr

Eutin/Plön | Wenn die Ermittlungsgruppe Schwarzarbeit ausrückt, kann es für Handwerker und Wirtschaftsbosse teuer werden. Die Gruppe berichtete darüber dem Sozialausschuss des Kreistags Ostholstein. 2018 leitete sie 217 Ermittlungsverfahren in Ostholstein, dem Kreis Plön und Neumünster ein. Es wurden knapp 160.000 Euro Bußgeld festgesetzt. Seit Bestehen 1999 stellte die Gruppe Vergehen über 25 Millionen Euro fest.

Der Name ist lang, das Team ist klein, dennoch hat die „Gemeinsame Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung der Schwarzarbeit der Kreise Ostholstein, Plön und der Stadt Neumünster“ Erfolg. Das erklärte Martin Boesmann am Dienstag im Eutiner Kreishaus. Boesmann leitet die dreiköpfige Gruppe.

Der Erfolg zeichne sich in der Größe der Vergehen ab, sagte Boesmann. „Konservativ geschätzt konnten seit Bestehen der Ermittlungsgruppe ordnungsrechtliche Vergehen in einem Volumen von weit über 25 Millionen Euro aufgeklärt und geahndet werden.“ Daraus ergeben sich Bußgelder über 2,5 Millionen Euro.

Wer erwischt werde, nehme die Kontrolle und deren Folgen meistens ernst und gehe anschließend geregelter Arbeit nach. Deshalb versteht Martin Boesmann die Leistung der Gruppe als eine Stärkung der Wirtschaft in Ostholstein, Plön und Neumünster. Dr. Joachim Rinke (FDP) fragte, ob die Schattenwirtschaft denn in Schleswig-Holstein zurückgehe? Das mochte Martin Boesmann nicht bestätigen.

Wer sich schuldig gemacht hat, weil er jemanden steuerfrei beschäftigt oder ohne Gewerbeanmeldung selbstständig arbeitet, kann sich auf ein saftiges Bußgeld einstellen. Zehn Prozent des Schadens muss der Ertappte zahlen. Da gehe es durchaus um Summen in Höhe von 50.000 Euro. Viele Schuldige können die Beträge nur in Ratenzahlung begleichen. Von den 2018 festgesetzten 162.000 Euro an Bußgeldern, sind bisher 99.800 beglichen worden.

Im vergangenen Jahr wurden 217 Ermittlungsverfahren eingeleiteten, 106 in Ostholstein, 50 im Kreis Plön und 61 in Neumünster. Von den 217 Fällen waren:

> 51 Prozent Schwarzarbeit im Handwerk,

> 21 Prozent Verstoß gegen Mitteilungspflichten,

> je acht Prozent gewerberechtliche Schwarzarbeit oder Betriebsprüfungen,

> sechs Prozent Beauftragung von Schwarzarbeit.

Die meisten Vergehen stellte die Gruppe bei den Mauer- und Betonbauern (20 Prozent) und Maler- und Lackierern (18 Prozent) fest.

Die meisten Verstöße ermittelte die Gruppe auf Baustellen und in Betrieben. Die Zahl der Baustellenkontrollen lag mit über 3000 in 2018 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher (2015: 2050, 2017: 1300). Dabei wurden 750 Personen kontrolliert (2015: 1100, 2017: 490).

Die Ermittlungsgruppe prüft nicht nur die Gesetzestreue. Das Trio hilft seinem Leiter Boesmann zufolge ebenfalls, die Handwerker vor illegaler Konkurrenz zu schützen und die Verbraucher vor schlechter Leistung und Qualität. Werden Vergehen anderer Art festgestellt, werden die an die zuständigen Behörden wie Jobcenter, Finanzämter weitergeleitet.

Die Gruppe will zur Stärkung der ordnungsgemäßen Wirtschaft auch positiv beitragen. Sie unterstütze Betriebe bei der Legalisierung. Martin Boesmann: „Der gesetzestreuen Wirtschaft sind, vor allem im Mittelstand und Handwerk, in Ostholstein, Plön und Neumünster 2018 mehr als 2,3 Millionen an Umsatz aus Schwarzarbeit entgangen.“ Das ergebe sich aus den Umsatzermittlungen abgeschlossener Ermittlungsverfahren.