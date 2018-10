Kreis Plön : 19-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle in Wankendorf – Festnahme

Als die Polizei ihn anhalten will, gibt der junge Fahrer Gas. Die Fahrt endet zunächst vor einer Hauswand.

von Gerrit Hencke

22. Oktober 2018, 12:38 Uhr

Wankendorf | Bei der Flucht vor der Polizei ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 19-Jähriger in Wankendorf (Kreis Plön) in einen Gartenteich gestürzt. Der junge Mann hatte zuvor versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Was war passiert? Eine gemeinsame Streife der Polizeistation Wankendorf und des Plöner Reviers wollte gegen 3 Uhr einen Audi in Wankendorf wegen defekter Beleuchtung und auffälliger Fahrweise anhalten und kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und versuchte zu flüchten.

In der Bahnhofstraße prallte der Wagen schließlich gegen eine Hauswand. Die Polizisten versperrten mit ihrem Streifenwagen umgehend den Weg. Dennoch setzte der Fahrer mit dem Audi zurück und rammte das Polizeiauto – ohne Erfolg. Damit war die Flucht allerdings noch nicht beendet. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Während der 14 Jahre alte Beifahrer noch in der Nähe gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte, rannte der Fahrer über mehrere Grundstücke und fiel dabei in einen Gartenteich. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, ohne Schuhe und vollständig durchnässt, seine Flucht fortzusetzen. Letztlich rannte der 19-Jährige den Beamten genau in die Arme, so dass er ebenfalls vorläufig festgenommen werden konnte. Hierbei leistete er allerdings Widerstand.

Da bei ihm Atemalkohol festgestellt wurde, ordneten die Beamten eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes an. Er kam anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam. Einen Führerschein besitzt der 19-Jährige nicht und das Fahrzeug hatte er ohne Wissen des Eigentümers genutzt. Der 14-jährige Beifahrer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?