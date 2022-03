Kosten von 70.000 Euro : 182 Fahrradanlehnbügel ersetzen in Plön die alten „Felgenkiller“

Bis Ende März sollen alle Anlehnbügel eingebaut sein. Die Kosten von rund 70 000 Euro finanziert der Bund aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“. Außerdem werden sechs Servicestationen für Radler in Plön gebaut.

Plön | Die Stadt Plön setzt konsequent ihren Weg zur Fahrradstadt und ihr Radverkehrskonzept um. 182 neue Fahrradanlehnbügel ersetzen in diesen Tagen die alten „Felgenkiller“ oder kommen an ganz neue Standorte. Zehn von 24 für den Bereich an der Fegetasche vorgesehene Bügel weihten Bürgermeister Lars Winter, Radverkehrbeauftragter Wolfgang Homeyer, seine Koll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.