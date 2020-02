Kasseedorf : 170 Mitglieder: TSV Sagau wächst dank Breitensport

Christa Stahl und Andreas Scharf wurden zu Ehrenmitglieder . Von Kooperation mit Griebeler SV profitieren beide Vereine.

22. Februar 2020, 21:11 Uhr

Sagau | Der TSV Sagau kann seine Mitgliederzahlen auf dem Rekordniveau der Vereinsgeschichte weiter stabilisieren. Anfang des Jahres lag man mit 170 nur zwei Mitglieder unter dem Höchststand von 2014. Die positive Nachricht vermeldete Mirko Strunge am Freitagabend auf der Jahresversammlung den 19 anwesenden Mitgliedern.

So war es nicht weiter verwunderlich, dass der 1. Vorsitzende genauso wie Schriftführer Ulrich Scharf einstimmig wiedergewählt wurde. Das Rezept für den Erfolg des kleinen Vereins in der Gemeinde Kasseedorf sieht Strunge in der Verbundenheit der Mitglieder zum Verein. Das Verhältnis von Aktiven und Passiven halte sich die Waage. Hinzu kämen die Angebote, die sich ausschließlich auf den Breitensport bezögen. Die Ballsportgruppe unter Leitung von Ulrich Scharf zieht wöchentlich über 20 Kinder und Jugendliche an, von denen inzwischen viele aus Schönwalde stammen, wie Scharf berichtete. Darüber hinaus zahle sich die enge und gute Zusammenarbeit mit dem Griebeler SV aus. Strunge: „Die Kooperation ist weiterhin ein Zugewinn für uns.“ Das bestätigte auch dessen 1.Vorsitzender, Jürgen Fischer, für den aus der Kooperation unter anderem das Amt des Beisitzers für Senioren- und Breitensport im Kreissportverband Ostholstein erwachsen ist.

Kooperation ist für beide Vereine von Vorteil

Seit Jahren bieten die beiden Vereine gemeinsam einen Zumba-Kurs, Eltern-Kind-Turnen und Damen-Gymnastik an. Alle drei Sparten erfreuen sich wachsender Beliebtheit und auch unvermeidliche Ausfälle unter den Übungsleitern ließen sich nach Überzeugung der beiden Vorsitzenden im engen Kontakt leichter bewältigen. So wird die Verantwortung für die Eltern-Kind-Gruppe zur Jahresmitte nahtlos von Beatrix Männl-Grobe an Janina König übergehen. Zu themenbezogenen Bewegungswelten kommen regelmäßig bis zu 20 Kinder von einem bis acht Jahren in die Halle nach Griebel. Auch Bürgermeisterin Regina Voß sah das Erfolgsgeheimnis des TSV Sagau in den „einfach gestrickten Angeboten“ die genau die Bedürfnisse der Menschen erfüllten. Fischer sah in der engen Verzahnung und der daraus resultierenden Vielfältigkeit des Vereinslebens einen echten Standortvorteil für die Gemeinde Kasseedorf: „Wir erleben einen steten Zuzug von Familien mit Kindern.“ Mit dem von Kassenwart Stefan Rostalski initiierten Vorstoß in die Welt des Elektronik-Sports zeigte der TSV Sagau bereits vor zwei Jahren seine Flexibilität. Ein E-Soccer-Turnier ist auch für 2020 in Vorbereitung.

Finanziell ist es um den TSV ebenfalls gut bestellt. Ein ordentliches Polster veranlasst den Vorstand sich über einen geeigneten Unterstand am Bolzplatz in Sagau Gedanken zu machen. Die Versammlung autorisierte den Vorsitzenden die baurechtlichen Möglichkeiten auszuloten. Gedacht ist an eine Blockhütte, in der Sporttaschen vor Regen geschützt sind und die auch als Unterstand oder für das Beisammensein nach dem Sport genutzt werden kann.

Die Verbundenheit der Mitglieder zum TSV Sagau wurde bei den Ehrungen deutlich. Christa Stahl und Andreas Scharf wurden entsprechend der Ehrenordnung nach 50 Jahren im Verein zu Ehrenmitgliedern mit einhergehender Beitragsbefreiung ernannt. Scharf bezeichnete sich selbst als den Inbegriff eines passiven Mitgliedes: „Ich wurde von meiner Mutter mit drei Jahren angemeldet. Nach ein paar Jahren aktiver Mitgliedschaft als Kind werde ich den Verein dann auch wieder passiv verlassen wenn ich einmal nicht mehr bin.“