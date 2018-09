17 Tore Vorsprung bejubelt

HSG Holsteinische Schweiz siegte auch im zweiten Saisonspiel gegen HSG aus dem Raum Rendsburg

von Achim Krauskopf

17. September 2018, 15:16 Uhr

Die Landesliga-Handballer der HSG Holsteinische Schweiz hatten Dank eines 36:19(14:6)-Sieges gegen die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg auch im zweiten Saisonspiel Grund zum Jubeln über zwei Punkte. Nach dem 3:3 (7.) machte der gastgebende Favorit Ernst und entschied das Spiel frühzeitig dank eines 7:0-Laufs auf 10:3 (24.) für sich.

Die Handballer aus dem Raum Rendsburg traten ersatzgeschwächt an, aber auch bei den Holsteinern waren nicht alle Mann an Bord. Fabian Buck und Falko Degner fehlten, Benjamin Path saß verletzt auf der Bank. Die Gastgeber konnten ihren Ausfälle besser kompensieren und zogen bis zur Pause auf acht Tore davon.

„Die Mannschaft war gewillt, ein gutes Spiel zu zeigen“, war der Trainer der HSG Holsteinische Schweiz, Stefan Risch, mit der Einstellung seiner Mannschaft zufrieden. Besonders die starke Deckungsleistung in der ersten Hälfte sei der Grundstein für den Erfolg gewesen, so der Coach weiter.

In der zweiten Hälfte ließ das Team um den torgefährlichen Kapitän Martin Fürst nicht nach und erhöhte die Führung über 18:8 (34.) auf 25:11 nach 42 gespielten Minuten. Am Ende stand ein 17-Tore-Sieg auf der Anzeigetafel – so wurde auch früh in der Saison etwas für das Torverhältnis getan. Stefan Risch konnte zusätzlich munter durchwechseln und neue taktische Züge ausprobieren. Er sprach von einem ungefährdeten sowie auch in der Höhe verdienten Sieg und freute sich über die starke Leistung seines Torhütergespannes Schneider/Malzahn und darüber, dass jeder eingesetzte Feldspieler traf.







HSG Holsteinische Schweiz: Tim Schneider, Marek Malzahn – Martin Fürst (8), Fynn Sager, Hannes Grunwald (je 5), Leon Risch (5/1), Simon Grage (4/2), Till Dummer (3), Florian Brandt, Kevin Kutz (je 2), Steffen Engelbrecht, Jan Kunert (je 1), Benjamin Path