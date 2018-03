17 Prozent mehr Hilfesuchende

Weißer Ring stellt Opferstatistik für den Kreis Ostholstein vor / Nachfrage hat gegenüber dem Vorjahr erneut zugenommen

von Alexander Steenbeck

16. März 2018, 17:25 Uhr

Sie wurde über Stunden von ihrem Lebensgefährten drangsaliert. Geschlagen, getreten, durch die Gegend geschleift. Heidi Balke wurde schwer verletzt. Doch die 60-Jährige verlor nicht nur Zähne bei den Attacken. Der Eutinerin wurde das Vertrauen in die Menschen geraubt.

Balkes Fall ist nur einer von rund 13 000 Straftaten, die die polizeiliche Kriminalstatistik in Ostholstein in 2017 verzeichnete. Das Zahlenwerk für die Bereiche Lübeck und Ostholstein wird am kommenden Montag vorgestellt. Die Opferstatistik 2017 des Weißen Rings weist eine Steigerung der Fallzahlen aus: 94 Opferfälle im vergangenen Jahr stehen 80 Fällen in 2016 und 67 im Jahr 2015 gegenüber.

„Je schwerer die Tat, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Menschen den Weg zu uns finden“, sagte Holger Dabelstein, Leiter der Außenstelle Ostholstein, gestern bei der Vorstellung der aktuellen Opferstatistik. Doch gemessen an der Zahl der Gesamtdelikte finden „nur relativ wenige Opfer den Weg zum Weißen Ring“, so Dabelstein. Dennoch sei eine deutliche Zunahme von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Eine Arbeitskollegin machte Heidi Balke auf den Weißen Ring aufmerksam. Manfred Zettler aus dem Ostholsteiner Ring-Team stand der Schwesternhelferin zur Seite, half beim Umzug, unterstützte beim Gang zum Gericht. Für die laut Zettler „hinterhältige Tat“ wurde Balkes Peiniger zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. „Die Opfer aber leiden lebenslang“, sagte Zettler.

„Ich habe sehr umfassende Hilfe vom Weißen Ring erhalten“, sagte Balke, die in der Gruppe der Opfer von Körperverletzungen zur Mehrheit in der Statistik des Weißen Rings zählt. 17 Ostholsteiner wandten sich 2017 an die Opferschutzorganisation – drei mehr als noch im Jahr zuvor. Einen Rückgang gab es hingegen bei den Sexualdelikten: Verzeichnete der Weiße Ring 2016 noch 20 Fälle, wurde im vergangenen Jahr 15 Opfern geholfen.

Die Mehrheit derer, die sich an das neunköpfige Team wenden, sind Frauen. 71 Prozent (absolut 67) weibliche Hilfesuchende verzeichnete der Weiße Ring. Insbesondere Frauen sind auch vom Stalking, dem beharrlichen Verfolgen oder Belästigen einer Person, betroffen. Mit sechs Fällen ist die Zahl für den Weißen Ring von 2016 zu 2017 konstant geblieben.

„Einen deutlichen Sprung verzeichneten wir bei den Raubdelikten“, sagte Dabelstein. Zehn Opfer betreute das Team 2017 – hingegen nur zwei in 2016. Insbesondere sogenannte Abzieh-Delikte, also der Raub von Handys unter Jugendlichen, seien für den Anstieg verantwortlich.

Mit 6305 Euro half der Weiße Ring finanziell – sei es in Form von Hilfeschecks beispielsweise für Menschen ohne eigene Krankenversicherung oder auch in Form von Soforthilfen bei Einbrüchen und Co. Insgesamt leistete der Weiße Ring im vergangenen Jahr in Ostholstein 2164 Stunden Arbeit – 26 Stunden weniger als in 2016.

Heidi Balke wurde Teil dieser Statistik. Und trotz aller Hilfe ist es ein weiter Weg zurück zur Normalität. „Manchmal hat man die Angst im Griff. Manchmal aber hat sie mich im Griff“, sagte Balke.