Timmendorfer Strand : 16 Sekunden fehlen zum Sieg

vergrößern 1 von 2 Foto: okpress 1 von 2

von dha

erstellt am 12.Dez.2017 | 06:19 Uhr

Timmendorfer Strand | Seine Sieglos-Serie konnte Eishockey-Oberligist EHC Timmendorf zwar nicht beenden, aber immerhin ergatterte das Tabellenschlusslicht am Wochenende einen Punkt und sendete damit nach zuvor zwölf Niederlagen am Stück ein Lebenszeichen. Im Heimspiel gegen die Moskitos aus Essen unterlagen die Timmendorfer erst in der Verlängerung mit 4:5 (0:2, 4:0, 0:2, 0:1). Besonders ärgerlich: Essen erzielte den Ausgleich zum 4:4 erst 16 Sekunden vor Schluss, ansonsten wäre es gar nicht in der Verlängerung gegangen. Bei den Preußen Berlin setzte es für den EHCT eine 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)-Niederlage.

Gegen den Tabellensechsten Moskitos Essen zeigten die Timmendorfer eine ansprechende Leistung und boten dem Favoriten Paroli. Dennoch lagen die Gäste nach zwei Toren des gebürtigen Eutiners Dominik Lascheit, der viele Jahre im EHC-Nachwuchs gespielt hatte, mit 2:0 vorn. Im zweiten Drittel zeigte sich die Mannschaft von Steve Pepin dann von ihrer Schokoladenseite und demonstrierte, wozu sie in der Lage ist. Zunächst erzielte Daniel Clairmont in der 23. Minute den Anschlusstreffer, drei Minuten später traf Petr Gulda zum Ausgleich. Es sollte aber noch besser für die aufgedrehte Heimmannschaft kommen: In der 28. Minute erzielte Jason Horst die 3:2-Führung, die wiederum Clairmont in der 34. Minute auf 4:2 ausbaute.

Im Schlussdrittel konnte Timmendorf den Vorsprung lange verteidigen, doch in der 57. Minute kamen die Essener noch einmal heran und witterten Morgenluft. Ganze 16 Sekunden vor der Schlusssirene zappelte der Puck zum 4:4 erneut im Timmendorfer Tor. Mit dem psychologischen Vorteil im Rücken sicherten sich die Moskitos in der Overtime durch ein Tor in der 61. Minute den Zusatzpunkt.

Bei den Preußen Berlin ging das Pepin-Team durch Tauno Zobel in der 10. Minute in Führung, doch die Hauptstädter kippten noch im ersten Drittel das Ergebnis zu ihren Gunsten. Im zweiten Abschnitt hatten beide Teams Chancen, doch nur Daniel Clairmont traf kurz vor der zweiten Pause zum 2:2. Die Entscheidung fiel dann binnen fünf Minuten, als die Gastgeber durch Tepper und Janke zum 4:2-Endstand trafen. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber den letzten Spielen reichte es für den EHC somit nur zu einem Zähler.

Die Hauptrunde neigt sich nun dem Ende zu, fünf Spiele stehen noch an. Am Wochenende treten die Schleswig-Holsteiner am Freitag bei den Rostocker Piranhas an und empfangen am Sonntag (18 Uhr) die Hannover Scorpions.