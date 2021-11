Wahlen zum Kinder- und Jugendrat : Kandidaten wollen Dirtbahn, Skateranlage und Umweltbelange in Plön voranbringen

Wer sagt dann, dass junge Menschen kein Interesse am Geschehen in ihrer Stadt gaben? In Plön gibt es gleich 16 Mädchen und Jungen, die im Kinder- und Jugendparlamente der Stadt ihre reichlichen Ideen einbringen wollen.

Plön | Eik will, dass Kinder weiterhin ein Mitspracherecht haben, Marc möchte die Straßen sicherer machen, Amys Augenmerk liegt auf Spielplätzen und dem Hundeplatz, Jette kann sich einen Wasserspielplatz vorstellen und mehr Attraktionen für Kinder in Plön. 16 Mädchen und Jungen der Gemeinschaftsschule und des Gymnasiums Schloss Plön kandidieren für den zweit...

