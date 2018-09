Sühlen im Kreis Stormarn : 150 Kubikmeter Späne in Flammen – Großeinsatz in einer Tischlerei

Das Feuer hat die äußere Verkleidung des Gebäudes erfasst. Der Einsatz wird vermutlich bis in die Nacht dauern.

von Peter Wüst

14. September 2018, 19:35 Uhr

Sühlen | Alarm in Sühlen: Am Freitagnachmittag stand der Spänebunker einer Tischlerei in Brand. Bis weit in in den Kreis Segeberg hinein war die Rauchwolke zu sehen. Sofort rückte ein Großaufgebot von zahlreichen Feuerwehren aus dem gesamten Amt zum Einsatzort aus.

Dort war die Brandstelle schnell gefunden. Im Spänebunker der Tischlerei hatten rund 150 Kubikmeter Späne Feuer gefangen. Das Feuer hatte schnell auch die äußere Verkleidung des Gebäudes erfasst. Im Innen- und Außenangriff rückten die Feuerwehrleute unter Atemschutz gegen die Flammen vor.

Zeitweise waren über einhundert Feuerwehrleute an der Brandstelle eingesetzt, sagte Amtswehrführer Christian Rieken am Einsatzort. „Es gab einen lauten Knall und dann sahen wir auch schon eine dichte Rauchwolke, die über unseren Ort hinweggezogen ist“, sagte Jürgen Teege, Einsatzleiter der Feuerwehr in Sühlen.

Zur Brandbekämpfung war auch die Drehleiter aus dem nahen Bad Oldesloe im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern vermutlich bis spät in die Nacht lang an. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf.

