Timmendorfer Strand : 150.000 Lichter sorgen wieder für vorweihnachtliche Stimmung

Aktivgruppe für Handel und Gewerbe und TSNT GmbH starten unter Corona-Bedingungen die Winterbeleuchtung.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

05. November 2020, 14:04 Uhr

Timmendorfer Strand | Mit über 150.000 Lichtern in mehr als 100 Bäumen soll Timmendorfer Strand ab Samstag, 7. November, wieder in vorweihnachtlicher Stimmung erstrahlen. Damit möchte die Aktivgruppe Timmendorfer Strands traditionell die Advents- und Weihnachtszeit im Ort einläuten und „durch das beeindruckende und einzigartige Lichterspiel (vor)weihnachtliche Stimmung pur“ bieten, so die Organisatoren. Auch der vor allem bei Kindern beliebte Bärenwald werde wieder zum Bestaunen aufgebaut sein.

Ein neuer Hingucker sollen fünf neue Strahler sein, die als Lichtinstallation in den Bäumen eingesetzt werden. Bis Mitte März 2021 werden die vielen bunten Lichter in Timmendorfer Strand leuchten und können von Gästen sowie von Einheimischen bestaunt werden.

Organisiert wird das Event von der Aktivgruppe für Handel und Gewerbe in Timmendorfer Strand in Zusammenarbeit mit der TSNT GmbH. „In diesem Jahr wird leider keine offizielle Eröffnung stattfinden können, dafür haben wir uns überlegt mithilfe eines Videos den Lichterglanz zu jedem einzelnen nach Hause zu bringen“, sagt Heinz Meyer, Vorsitzender der Aktivgruppe für Handel und Gewerbe und Silke Szymoniak Marketingleiterin der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH ergänzt: „Das Video wird am 7. November abends auf unserem Facebook-Kanal Timmendor-fer Strand Niendorf Tourismus online gehen, wir freuen uns, dass somit doch jeder ein kleines Stückchen an der ursprünglichen Veranstaltung teilnehmen kann.“