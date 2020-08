Neustadt : 15 Fahrzeuge zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte richteten in den Straßen Teufelsberg und Spreenstieg Schäden an Autos an.

24. August 2020, 15:02 Uhr

Neustadt | Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in den Straßen Teufelsberg und Spreenstieg die Beifahrerseiten von 15 Fahrzeugen, die dort am Fahrbahnrand parkten, zerkratzt. „Der Zeitraum der Taten lässt sich auf die Nachtstunden ab 21 Uhr eingrenzen“, sagte ein Polizeisprecher.

Die strafrechtlichen Ermittlungen zu diesen Sachbeschädigungen hat das Polizeirevier Neustadt übernommen. Da den Ermittlern bisher noch Täterhinweise zu den Verursachern der Schäden fehlen, werden etwaige Zeugen, aber auch weitere Geschädigte gebeten, sich mit ihren Beobachtungen oder sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 04561/6150 oder per E-Mail neustadt.pr@polizei.landsh.de an das Polizeirevier Neustadt zu wenden.

