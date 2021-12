80 Millionen allein für Eutins Schulen : 145 Millionen Euro Minus: Das sind die Gründe für Eutins „gute Schulden“ bis 2025

Eutin hat viele Großprojekte vor der Brust: Zwei neue Schulen samt Sporthallen, Tribüne für die Festspiele und ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr. Das meiste davon wird nicht gefördert, muss aber angegangen werden.

Eutin | Zwei große Schulneubauten, ein neues Feuerwehrgerätehaus, die Sanierung der Schlossterrassen und des Waldecks sowie der Tribünen-Neubau für die Eutiner Festspiele: Wenn all die Großprojekte bis 2025 umgesetzt werden, was sich die Stadt vorgenommen hat, liegt die Verschuldung in vier Jahren bei rund 145 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung läge da...

