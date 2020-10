Janina und Henning Hebenstreit ein Ehepaar : 141 Stufen auf den Holzbergturm bis ins Eheglück

Förderverein Dorf und Natur hofft auf die Entdeckung einer neuen lokalen Event-Location in Malente.

von Michael Kuhr

10. Oktober 2020, 17:43 Uhr

Malente | Janina (geb. Wenskus) und Henning Heben-streit sind seit Samstag ein Ehepaar.In der Thomsen-Kate gaben sie sich offiziell und standesamtlich beurkundet gegen 13 Uhr das Ja-Wort. Doch so einfach wollten sie es sich dann doch nicht machen. Am Nachmittag ging es hinauf auf den Holzbergturm. Dort hatten zwei Freundinnen von Janina Hebestreit, die weder namentlich genannt noch bildlich gezeigt werden wollen, bei knapp 10 Grad Celsius eine freie Trauung als romantische Zeremonie auf dem Holzbergturm ausgerichtet.

Digital im Internet haben sie sich kennen gelernt, verraten die beiden 23-Jährigen vor dem mühsamen Gang der 141 Stufen auf den Holzbergturm im OHA-Gespräch. Henning Hebenstreit stammt aus Rendsburg und ist bei Hannes Wandhoff im Ökologischen Gewässerdienst tätig. Janina Hebenstreit kennen viele Malenter aus dem gemeindlichen Bauamt.

„Wir mögen diesen schönen Ort“, gestehen die beiden ein und zeigen von oben auf Felder, Knicks, die Seen und Wälder. Klar, dass beide auf Natur stehen: Henning Hebenstreit ist privat Jäger und seine Ehefrau Janina begeisterte Reiterin. So waren am Fuße des Holzbergturms auch Jagdhornbläser, Reitfreundinnen und Hannes Wandhoff mit einem aufwändig dekorierten Anhänger zu sehen. Beobachter der ersten Hochzeit auf dem Holzbergturm waren das Gründungsmitglied des Fördervereins Dorf und Natur (FoDöNa); Hans-Peter Wandhoff, und das 100. Mitglied des Vereins, Kay Cornils. Sie freuen sich, dass der Turm als „lokale Event-Location“ entdeckt wird und hoffen auf weitere Hochzeiten. „Dafür würden wir hier auch noch eine Glocke einbauen“, schmunzelten sie.