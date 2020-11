Pönitz am See : 14-Jähriger von Lkw angefahren – Fahrer flüchtet

Verletzter Schüler musste von Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

von Alexander Steenbeck

24. November 2020, 11:33 Uhr

Pönitz am See | Ein 14-jähriger Schüler ist am Montag gegen 13.25 Uhr in der Scharbeutzer Straße in Pönitz am See von einem Lkw angefahren und schwer verletzt am Unfallort zurückgelassen worden. Der junge E-Bike-Fahrer war kurz zuvor auf dem Fuß- und Radweg der Scharbeutzer Straße gestürzt und auf die Fahrbahn geraten. Ein in Richtung Bad Segeberg fahrender Lkw fuhr gegen den Jungen und fuhr anschließend weiter. Der verletzte Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Polizei sucht nun Hinweise auf einen großen Lkw mit rotem Anhängeraufbau. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04563/ 35720 zu melden.