Nominierung ist noch nicht terminiert : 13 CDU-Ortsverbände und Mittelstandsvereinigung für erneute Kandidatur von Melanie Bernstein

12. September 2020, 12:50 Uhr

Plön | Breite Zustimmung im Kreis Plön für die erneute Kandidatur von Melanie Bernstein 2021 für eine zweite Legislaturperiode im Deutschen Bundestag. Die CDU-Ortsverbände Kalübbe, Rendswühren, Wankendorf, Rantzau, Grebin, Rathjensdorf/Wittmoldt, Dersau/Nehmten, Schillsdorf, Tasdorf, Pohnsdorf, Rastorf, Ascheberg und Bönebüttel sprechen sich für Bernstein aus. Eine Wahlkreismitgliederversammlung allerdings scheint noch nicht terminiert zu sein.

Auch Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung für Melanie Bernstein

Zu den 13 CDU-Ortsverbänden gesellt sich auch die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Plön und begrüßt die Entscheidung über den Bestand des Bundestagswahlkreises 6 Plön-Neumünster. Bei dem Thema „Wahlrechtsreform“ des Koalitionsausschusses in Berlin ging es auch um den eventuellen Neuzuschnitt von Wahlkreisen, daher war der Bestand des Wahlkreises 6 nicht gesichert. Nun ist die Entscheidung gefallen: für die kommende Bundestagswahl bleibt der Wahlkreis unverändert bestehen, eine Wahlrechtreform wird für 2025 vorbereitet.

Bernstein seit 2017 für die CDU im Deutschen Bundestag

Für die CDU vertritt Melanie Bernstein seit 2017 als Abgeordnete den Wahlkreis 6 Plön – Neumünster. Bereits im Juni hatte Melanie Bernstein bekannt gegeben, dass sie erneut für eine Kandidatur zur Verfügung steht. Der Wahlkreis umfasst den Kreis Plön, die kreisfreie Stadt Neumünster und vom Kreis Segeberg das Amt Boostedt-Rickling. In dem sowohl städtisch wie auch ländlich geprägten Wahlkreis vertritt Melanie Bernstein 173.875 wahlberechtigte Einwohner. Die Entscheidung über den Bestand des Wahlkreises und die die Bereitschaft von Melanie Bernstein erneut zu kandidieren sorgte in vielen Ortsverbänden und beim Kreisverband der Mittelstands- und Wirtschaftsunion für große Freude, da sich Bernstein in der bisherigen Legislaturperiode immer sehr engagiert für die wichtigen Themen und die Belange der Menschen vor Ort eingesetzt habe.

Wir fühlen uns mit Melanie Bernstein sehr gut aufgestellt. Christian Rahe, MIT-Kreisvorsitzender

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir eine Abgeordnete in Berlin haben die mitten im Leben steht und dort hervorragend die Belange der Menschen in unsere Region vertritt“ erklärt der CDU-Ortsvorsitzende Björn Rüter aus Kalübbe. Auch der Kreisverband der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU im Kreis Plön (MIT) hatte sich bereits im Juni ausdrücklich für die Unterstützung von Melanie Bernstein ausgesprochen. „Die kommende Legislaturperiode wird sich sehr intensiv mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen müssen und da fühlen wir uns mit Melanie Bernstein sehr gut aufgestellt“, berichtet der MIT-Kreisvorsitzende Christian Rahe, der zugleich auch CDU-Ortsvorsitzender in Rendswühren ist.