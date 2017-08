125 Jahre: Grebiner Schützen feiern Jubiläum

vergrößern 1 von 3 Foto: Röhlk/Schuch 1 von 3





Gleich das erste Schützenfest des Grebiner Schützenvereins im Jahre 1892 musste verschoben werden, weil in Hamburg die Cholera ausbrach und Zusammenkünfte untersagt waren. So erzählt es die Festschrift von 1992, die Schriftwart Klaus Telge aus aktuellem Anlass überarbeitet und ergänzt hat. 25 Jahre nach dem 100. Geburtstag feierte der Verein am Wochenende sein 125. Schützenfest, bei dem diesmal einiges anders war, als gewohnt.

Nicht nur, dass der Vorstand des Traditionsvereins vor dem Grebiner Krug einen Gedenkstein aufstellte und enthüllte. Als weitere Neuerung überreichte Vorsitzender Klaus Steffens grün-weiße Fahnenbänder an die befreundeten Fahnenabordnungen der Schützenvereine aus Malente, Plön und Lütjenburg. Statt des „Königsfrühstücks“ gab es einen „Festkommers“ mit geladenen Gästen, darunter Kreispräsident Peter Sönnichsen. Der Anlass der Umbenennung war ein trauriger. König Jörg Debert, im August 2016 zur neuen Majestät gekrönt, war im Oktober verstorben. So fiel Schützenkönigin Elke Kühl aus Neukirchen die Aufgabe zu, allein mit der Königskette inmitten ihres Hofstaats zu repräsentieren. Besonderheit sei es alljährlich, dass die Königin vom Hofstaat abgeholt und zum König gebracht werde, erzählte Steffens. Diesmal kam ein „Tuk Tuk Taxi“ und fuhr die Majestät direkt zum Festgelände auf dem Sportplatz.

50 Schützenbrüder zählt der Verein nach Steffens Worten und hätte angesichts der Nachwuchsprobleme gern mehr Zulauf. Die Vorbereitungen trübte dies indes nicht, und aktiv wie gewohnt beteiligten sich Wolfgang Steen, Wirt des Grebiner Krugs, und viele weitere Helfer an der Programmgestaltung und dem Schmücken des Dorfes in den Vereinsfarben grün-weiß. In Ermangelung eines Schießstandes bauen die Grebiner jedes Jahr für das Fest eine Anlage auf dem Sportplatz auf. Die Männer ermitteln ihren König, indem sie mit dem Schrotgewehr auf eine Zielscheibe schießen, die auf einen Holzfuchs montiert ist. Die Damen beweisen sich traditionell beim Vogel- und Fischpicken. Außerdem gibt es ein Luftgewehrschießen, Knobeln und Gästepicken.

Der Gedenkstein war Freitagabend an der Eiche enthüllt worden, die der Verein vor 50 Jahren zum 75-jährigen Bestehen gepflanzt hatte. Der Sonnabend startete mit einem Umzug durch das Dorf, musikalisch begleitet von der Engelauer Blaskapelle. Um dem verstorbenen König Jörg Debert die Ehre zu erweisen, führte der Zug diesmal auch über den Friedhof.

Neue Schützenkönigin 2017 wurde Ute Wenndorf aus Sasel. Die Königswürde bei den Schützenbrüdern errang Aron Golan aus Görnitz mit 21 Treffern. Zweiter beim Schrotschießen wurde Karl Schuch (18 Treffer). Erstmals am Schrotschießen teilgenommen und gleich Dritter geworden ist Pascal Debert, Sohn des verstorbenen Schützenkönigs Jörg Debert. Zusammen mit seiner Mutter freute er sich sehr über den Erfolg. Den Damenpokal im Luftgewehrschießen gewann Sandra Boll aus Görnitz. Nach Musik und Tanz am Abend klang das Fest am Sonntag mit Frühschoppen und Gottesdienst mit Pastor Stefan Grützmacher aus.





von Constanze Emde

erstellt am 28.Aug.2017 | 00:53 Uhr