121 000 klimafreundliche Kilometer im Kreis Ostholstein erradelt

von Alexander Steenbeck

25. September 2018, 17:50 Uhr

Der Kreis Ostholstein zieht nach drei Wochen Stadtradeln eine positive Bilanz: 734 aktive Radfahrer sind dreimal klimafreundlich um den Äquator gefahren und vermieden so 17 Tonnen Kohlendioxid. Bis zum 29. September können noch Kilometer nachgetragen werden, dann endet die Aktion offiziell. „Ein tolles Ergebnis“, betont Landrat Sager. Bei ihm steht aber auch noch etwas anderes im Fokus: „Das Fahrrad soll durch den Aktionszeitraum als vollwertige Alternative zum Auto wahrgenommen werden. Gerade für Kurzstrecken lohnt es sich oft nicht das Auto zu nutzen. Neben der geringeren Belastung für unsere Umwelt, erübrigt sich zudem die Parkplatzsuche und die Radler tuen gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit.“

Insgesamt folgten acht Kommunen dem Aufruf des Kreises: in Bad Schwartau, Eutin auf Fehmarn in Neustadt, Oldenburg, Ratekau, Stockelsdorf und Timmendorfer Strand wurde um die Wette gefahren. Allein in Eutin erradelten 227 Teilnehmer in 37 Teams 43 406 Kilometer und somit sechs Tonnen Kohlendioxid-Ersparnis. „Das ist wirklich spitze, weit mehr als erwartet“, sagt Bürgermeister Carsten Behnk. „Wir möchten uns bei allen Fahrradfahrern bedanken, die für mehr Lebensqualität und Umweltschutz für ihre Stadt angetreten sind.“ Eutins Stadtradelstar Claudia Hegenberg berichtet in ihrem Blog unter www.stadtradeln.de/eutin über ihre Erfahrungen.