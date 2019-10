Eutin : 120 Schüler engagieren sich beim 3. European Youth Parliament (EYP) Project

Jugendliche aus fünf Nationen lernen am Weber-Gymnasium Europa mitzugestalten und sich zu Themen fachlich auf englisch austauschen.

27. Oktober 2019, 14:51 Uhr

Eutin | „Es sind Grenzen gefallen in den Köpfen. Mit den Ländern Frankreich, Dänemark und Rumänien verbinden wir jetzt Gesichter“, sagt Michel Plewa. Der 16 Jahre alte Schüler engagiert sich beim 3. European Youth Parliament (EYP) Project an der Weber-Schule in Eutin. Rund 120 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und den drei Ländern diskutieren Themen zur Zukunft Europas. Und „by the way“ polieren sie ihr Sprachwissen auf. Debattiert wird an den drei Tagen auf englisch.

Künstliche Intelligenz, Frauenrechte, Elektromobilität – wie sehen andere das?

Schick in Schale, ein Dress-Code ist vorgegeben, kommen die Teilnehmer am Sonntagmorgen um 9 Uhr in der Europa-Schule zur General Assembly zusammen. Das Themenspektrum ist breit gefächert von Tierhaltung in der Landwirtschaft über Elektromobiliät, Frauenrechten, Geschlechtergleichheit, Nutzung künstlicher Intelligenz bis hin zur Vermeidung sozialer und kultureller Spannungen in einer sich verändernden Gesellschaft und anderen mehr. Der gesamte elfte Jahrgang des Weber-Gymnasiums, Austauschschüler aus den Partnerschulen sowie Schüler des Berufsbildenden Gymnasiums des Kreises Ostholstein sind dabei. Die Präsidentschaft hat der ehemalige Weberschüler und jetzige Student im dänischen Odense, Philip Kardell, übernommen. Als Vice-Presidents agieren die Studenten Maja Ahlberg aus Schweden und der Däne Andreas Jørgensen.

Niclas Dürbrook: „Keep the spirit“

„Innerhalb Europas so viele verschiedene Perspektiven auszutauschen und andere Leute kennenzulernen, das war eine gute Erfahrung“, berichtet die Schülerin Mascha Brüggemann (16). Sie hat im Medien-Team die Diskussionen in den verschiedenen Themenbereichen verfolgt, in einem Blog mitgearbeitet und auch die organisatorischen Leistungen hinter den Kulissen beleuchtet. Da geht es beispielsweise um die Arbeit des Küchenteams, um Interviews mit Lehrern und Teilnehmern. Politisch interessiert sei sie schon immer gewesen, genauso wie Michel Plewa. Er verfolge die Nachrichten und diskutiere mit seinen Freunden über politische Entwicklungen. Nationalistische Töne habe es an den drei Tagen keine gegeben, stellt Plewa fest: „Hier wurden demokratische Werte vertreten, und es sind alle sachlich geblieben.“ Die Schülerin Franca Schwikerath (16) ist überzeugt: „Das hat uns alle extrem weitergebracht. Es war spannend bei den politischen Themen andere Meinungen zu hören und sie zu diskutieren. Und das Ganze in einer Fremdsprache, wir haben nachher schon zuhause nur noch auf englisch geredet.“

„Keep the spirit“, appelliert denn auch Niclas Dürbrook, Kreisvorsitzender der SPD-Ostholstein und Persönlicher Referent von Ralf Stegner, in seinem Grußwort. Er ist beeindruckt von der Ernsthaftigkeit und der Bereitschaft der Jugendlichen, sich mit Europa auseinanderzusetzen. „Sie lernen hier, wie Politik funktioniert. Man muss aufeinander zu gehen und Kompromisse finden. Europa lebt außerdem von Kontakten. Und die wurden hier geknüpft.“ Auf englisch erinnert er an den Sozialdemokraten Willy Brandt, der einst vor den Nazis geflohen war und sich ein Europa gewünscht hatte, in dem Europäer friedlich miteinander leben könnten. „Genießt, was ihr heute an Europa habt, aber nehmt es nicht für selbstverständlich“, mahnt Dürbrook in Zeiten von Fake News und Hassreden im Internet. Die Stimme der Jugend sei nötig: „Engagiert euch für Europa.“

Iris Portius: Engagiert euch weiter für Europa und gestaltet es mit

Iris Portius, Leiterin der Carl-Maria-von-Weber-Schule, ist stolz auf die gelungene Veranstaltung. Es sei von Bedeutung, dass junge Leute in diesen Zeiten selbst herausfinden, was wirklich los sei in Europa. Sich um die Zukunft zu sorgen, reiche allein jedoch nicht aus. Ihr Appell – mitgestalten: „Do something to design europe.“

Die Ergebniss der Debatten werden nicht nur Niclas Dürbrook mit auf den Weg gegeben, sondern auch Herlich-Marie Todsen-Reese von der Europa-Union sowie den Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn (SPD) und Ingo Gädechsens (CDU).



Weitere Infos im Internetblog unter https://eyp2019.jimdofree.com.