11 726 Stunden für die Gemeinschaft

Die Mitgliederversammlung des PSV Eutin ebnet den Weg für die Vereinsfusion / Der Vorstand bleibt in bekannter Besetzung

von Alexander Steenbeck

23. April 2018, 13:50 Uhr

Der größte Sportverein in Eutin könnte bald ein eigenes Vereinsheim haben. Die Mitgliederversammlung ermächtigten den Vorstand des PSV Eutin am Sonntag auf der Hubertushöhe die Rahmenbedingungen für eine Fusion mit den Eutiner Sportschützen auszuloten. Die Schützen würden ihr Vereinsheim auf dem Gelände der Schützengilde mit in die Vereins-Ehe bringen. Noch in diesem Jahr sollen die Mitglieder auf einer außerordentlichen Versammlung auf Grundlage der dann vorliegenden Fakten endgültig entscheiden. So ist der Plan des Vorstandes um den ersten Vorsitzenden Werner Kaiser. Bereits am 13. April hatten die 60 Sportschützen ihrem Vorstand den Auftrag zur Prüfung gegeben.

Die wirtschaftliche Lage des PSV gebe nur wenig Anlass zur Sorge, berichtete Kaiser. Zwar habe man im vergangenen Jahr unterm Strich 20 Mitglieder verloren, sei bei einer Zahl von 1640 aber noch immer Eutins größter Verein. Aber auch aus sportlicher Sicht geht es dem Verein gut. Das Niveau in den Sparten sei nach wie vor hoch. Das bestätigte auch die Stellvertretende Vorsitzende des Kreissportverbandes Birgit Kamrath-Beyer die als Mitglied des PSV besten Einblick in das Vereinsgeschehen hat. Vier von zehn jungen Sportlern, die von der Sparkassenstiftung und dem Kreissportverband finanziell unterstützt werden, stammen vom PSV. Über den Leistungssport hinaus seien Vereine eine feste Größe in der sich ständig wandelnden Gesellschaft, so Kamrath-Beyer. Dabei pflichteten ihr Eutins Bürgervorsteher Dieter Holst und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Eutiner Sportvereine, Ernst Hermann Brütt in ihren Grußworten bei. Holst nannte den PSV „einen wichtigen Teilhaber des gesellschaftlichen Lebens“. 109 Übungsleiter haben 2017 insgesamt 11 726 Stunden geleistet, zog Kaiser Bilanz. Trotz Übungsleiterentschädigung müsse man von ehrenamtlichem Engagement sprechen. Ein Mitglied der Tischtennissparte spende regelmäßig seine Entschädigung von über 1000 Euro an den Verein, verriet Kassenwartin Marion Petersen. Seit 1993 Mitglied bekleidet sie inzwischen seit 16 Jahren dieses Amt. Auch dafür erhielt „die gute Seele des Vereins“ aus den Händen Kamrath-Beyers die Verdienstnadel des Kreissportverbandes. Gerührt von der Ehrung erklärte sie: „Ehrenamtliche Arbeit bringt einem so viel. Man lernt fürs tägliche Leben.“ Auch Erich Dorok engagiert sich seit Jahren unter anderem als Jugendwart und 1.Beisitzer im PSV und erhielt dafür ebenfalls die Verdienstnadel. Kamrath-Beyer: „Dein Engagement lässt vermuten, dass der PSV Dir eine Herzensangelegenheit ist.“ Zufrieden mit dem Engagement ihres Vorstandes sind auch die Mitglieder. Sie wählten nicht nur Dorok, sondern auch den stellvertretenden Vorsitzenden Arndt Jokschat, Schriftwartin Carmen Karp und Sozialwart Ole Jensen einstimmig wieder.

Sorgen und Arbeit bereitet dem Verein die Sanierung der Sporthalle auf der Hubertushöhe. Zwar freue man sich darauf die Halle bald wieder nutzen zu können, für 100 Sportler ein Ausweichquartier zu finden, sei aber nicht einfach gewesen. Kaisers Dank ging an die Bundeswehr, nach Malente und in Richtung der Eutiner Sportschützen. In deren Vereinsheim haben derzeit die Fitnesssparten eine vorrübergehende Heimat gefunden. Darin könnte auch ein Vorteil der Fusion mit den Sportschützen stecken. Von einer multifunktionalen Nutzung in Regie des PSV verspricht man sich neue Angebote, für die derzeit der Raum fehlt. Für die Arbeit, die in den nächsten Monaten auf Werner Kaiser und den Chef der Sportschützen, Jörg Hunke, mit der Auslotung der Fusion zukommt, überreichte Kamrath-Beyer beiden einen Kugelschreiber.