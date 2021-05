Lübeck : 11.277 Blumen und Komplimente: Lindenplatz neu bepflanzt

„Zusammenarbeit hat sich bewährt“: Erneute Pflanzaktion von Vorwerker Diakonie und Hansestadt auf dem Lübecker Kreisverkehr.

Lübeck | Mehr als 11.000 Blumen und Pflanzen sollen aus dem Lindenplatz wieder einen echten Hingucker auf dem Weg in die Lübecker Altstadt machen: Am Freitag hat die Hansestadt die Gründflächen am markanten Kreisverkehr (Durchmesser 22 Meter) zwischen Hauptbahnhof und Holstentor erneut in die Verantwortung der Vorwerker Diakonie übergeben – bereits zum 17. Mal....

