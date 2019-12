Lütjenburg : 11.000 Euro: Spendentag der Bürgerstiftung

18 Vereine erhalten Finanzspritzen für ihre Projekte.

22. Dezember 2019, 14:11 Uhr

Lütjenburg | Für 18 Vereine war es ein vorweihnachtliches Geschenk, das die Vertreter der Bürgerstiftung im Kreis Plön der VR Bank am vergangenen Donnerstag in Form von Spenden in Lütjenburg übergaben. Insgesamt 11.000 Euro „verschenkte“ die Stiftung in diesem Jahr.

Je weniger Geld der Staat zur Verfügung stellt, desto notwendiger ist es, dass sich verantwortungsvolle Bürger und Unternehmen öffentlich engagieren, so Lars Nissen, der Vorsitzende der Stiftung. Aus den Erträgen der Stiftung und Zuwendungen durch Dritte sollen Projekte aus den Bereichen Kunst und Kultur, Heimat- und Denkmalpflege, Natur- und Umweltschutz, Jugendhilfe, Toleranz und Völkerverständigung, Sport und mildtätige Zwecke gefördert werden.

So erhielt die Kirche in Kirchnüchel 1000 Euro, um damit das Mausoleum der Grafen von Brockdorf zu renovieren – ein Millionenprojekt. Über die gleiche Summe kann sich die Lütjenburger Kirche freuen, die die Uhr im Glockenturm reparieren lassen musste. Und auch der Sportverein TSV Lütjenburg, der damit die Integration von Flüchtlingen in einer eigenen und erfolgreichen Fußballmannschaft unterstützt und bereits starken Zulauf für eine neue Kampfsportgruppe verzeichnet. Jeweils 500 Euro erhielten die Pfadfinder aus Ascheberg, die Tafeln in Plön und Lütjenburg oder auch die neue Kita „Am Trammer See“ in Plön.

Lars Nissen und Thomas Hansen vom Vorstand der Stiftung überreichten weitere Spendenschecks an die Hospizvereine Plön und Lütjenburg, den Kleinen Kulturkreis und den Verein zur Brauchtumspflege, den Förderverein der Gemeinschaftsschule Plön, das Stadtarchiv Lütjenburg, das Tierheim Kossau.

Aber weil die Bürgerstiftung selbst auf Spenden angewiesen ist, übergab Nissen als Vorstand der VR Bank Ostholstein-Nord Plön der Bürgerstiftung 5000 Euro zur Unterstützung für deren weitere Arbeit. „Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und wollen mit der Bürgerstiftung im Kreis Plön das Gemeinwesen in unserer Region fördern“, betonte Lars Nissen abschließend.