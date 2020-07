1000 Euro von Lions für den Mittagstisch

von Achim Krauskopf

Eutin | Es war eine seiner letzten Amtshandlungen als Präsident des Eutiner Lions-Clubs, Michael Koch, der mittlerweile Pastpäsident ist und das Amt an Manfred Meyer abgegeben hat: Koch überreichte Pastor Philipp Bonse einen symbolischen Scheck über 1000 Euro für den Mittagstisch der evangelischen Kirchengemeinde Eutin.

Seit Sommer 2001 lädt die Kirchengemeinde immer freitags zum gemeinsamen Mittagsessen ein. Was klein begann, ist inzwischen eine feste diakonische Einrichtung der Kirchengemeinde und eine Institution im Eutiner Stadtleben. Mittlerweile kommen jeden Freitag bis zu 50 Menschen, um an einem liebevoll gedeckten Tisch Platz zu nehmen und gemeinsam eine gesunde Mahlzeit zu essen.

Empfangen werden sie dabei von einem großen Kreis an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die für sie kochen und sie am Platz bedienen. Ein gutes Wort und eine gemeinsame Mahlzeit – das ist es, was den Eutiner Mittagstisch ausmacht.

Der Mittagstisch der Kirchengemeinde musste allerdings aufgrund der Covid-19 bedingten Beschränkungen für einige Wochen geschlossen bleiben. Ob und wie es nach den Sommerferien weitergeht, soll noch entschieden werden.

Der Eutiner Serviceclub unterstützte den Mittagstisch in den vergangenen Jahren häufiger aus Mitteln seines Fördervereins. „Ganz im Sinne unseres Leitmotivs ,We serve‘ wollen wir einen Beitrag zur Finanzierung und dem Gelingen dieses wichtigen sozialen Projektes in der Stadt Eutin leisten,“ sagte Michael Koch. Der Mittagstisch leiste „wunderbare Arbeit für Leib und Seele“, was gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen besonders wichtig sei, betonte Michael Koch.