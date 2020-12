„Punktlandung“ in Eutin : 1000. Baby in der Sana-Klinik geboren

Max Constantin Becker erblickt am Montag um 16 Uhr das Licht der Welt

von Achim Krauskopf

29. Dezember 2020, 15:02 Uhr

Eutin | Max Constantin Becker heißt das 1000. Baby, das dieses Jahr in der Sana-Klinik Eutin geboren wurde. „Es war eine Punktlandung,“ schreibt Michael Hesse, der Sprecher der Sana-Kliniken: Am Montag, um 16 Uhr, erblickte Max Constantin Becker das Licht der Welt.Mama Nicole ist überglücklich. „Erst hat er sich ein wenig Zeit gelassen, doch dann ging alles sehr schnell“, freut sich die nun zweifache Mutter. Nun hoffen die beiden, schnellstmöglich nach Hause zu kommen und zusammen mit ihrer Familie in ein neues Kapitel und ein neues Jahr zu starten.

Das können sie mit einem Rapskissen der Firma Fehmarn Rapskissen: Seit vielen Jahren unterstützt die Firma die Sana-Klinik Eutin mit einer Spende an Rapskissen für Babys zu Weihnachten, für das 1000. Baby und für das Neujahrsbaby. „Es freut uns, dass wir mit dieser Spende den neuen Eltern in unserer Klinik eine Freude machen können und bedanken uns bei der Firma Fehmarn Rapskissen für die jahrelange Unterstützung“, sagt Carolin Schaller, Standortleiterin und kaufmännische Direktorin der Sana-Klinik Eutin.

Geburten: 2020 nicht rekordverdächtig

Mit 1000 Geburten ist das Jahr 2020 für die einzige Geburtsstation in Ostholstein nicht rekordverdächtig: In den vergangenen Jahren wurden nach der Schließung der Geburtsstation in der Oldenburger Klinik an die 1200 Kinder im Eutiner Krankenhaus geboren.