Timmendorfer Strand : 100 Jahre Joseph Beuys: 28 Grafiken in der Trinkkurhalle

Werke aus der Kunstsammlung der Nordkirche sind als Ausstellung in der Rotunde zu sehen. Flankierend gibt es Online-Vorträge.

Timmendorfer Strand | Am 12. Mai wäre der Künstler Joseph Beuys (1921-1986) 100 Jahre alt geworden. Das nimmt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Timmendorfer Strand zum Anlass, einige von Beuys Grafiken in der Trinkkurhalle zu präsentieren. Bis heute inspiriert und provoziert sein Werk, bis heute stellt es wichtige Fragen: Was ist Kunst? Politik? Religion? Kultur? ...

