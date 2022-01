Fussball-Testspiel : 1. FC Phönix Lübeck verliert 1:2 gegen den Rostocker FC

Regionalligist setzt Probespieler Nestor Djengoue ein, der in der Innenverteidigung überzeugt.

Das Testspiel auf dem Kunstrasenplatz an der Travemünder Allee gegen den Rostocker FC stand für Fußball-Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck am Ende der ersten Woche mit dem neuen Trainer Oliver Zapel und endete mit einer 1:2(1:1)-Niederlage. „Wir haben in dieser Woche nicht nur diverse Events gehabt, inklusive der Vorstellung vor der Mannschaft und vor ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.