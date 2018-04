0:3 – Bujendorfer begehen zu viele Fehler

von Harald Klipp

Die Überraschung ist ausgeblieben. Die Bujendorfer Spielvereinigung hat in der Fußball-Kreisklasse A Ost gegen den Spitzenreiter SG Insel Fehmarn II mit 0:3 (0:3) verloren. Beide Mannschaften gestalteten die Begegnung bei bestem Fußballwetter ausgeglichen. Bujendorf agierte in den Anfangsminuten gefällig und kam so zu Torchancen. Es wurde viel über die Außen gespielt, doch im Abschluss haperte es. Darin waren die Gäste von der Insel Fehmarn effizienter. Rene Gimmini erzielte das 0:1 (14.). In der Folgezeit sah es eher so aus, als würden die Gastgeber den Ausgleich erzielen, doch die Chancen blieben liegen. Sowohl im Zweikampf als auch in der Chancenverwertung fehlten Biss und Genauigkeit. So erhöhte Lasse Delfskamp auf 0:2 (30.). Nur vier Minuten später fiel bereits die Vorentscheidung als Klaas Micheel das 0:3 schoss (34.).

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber weiterhin zwingende Tormöglichkeiten vermissen, steigerten allerdings ihr Zweikampfverhalten deutlich. Der Bujendorfer Trainer Andreas Pump war natürlich nicht mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir haben das Spiel durch dumme Fehler verloren. Die gesamte Partie verlief eigentlich ausgeglichen. In den entscheidenden Momenten war Fehmarn schneller und cleverer. Wir haben keine hundertprozentige Chance herausgespielt. Und deshalb war das Spiel nach der ersten Hälfte bereits entschieden“, resümierte Pump. Auf Seiten der Gastgeber wussten Torhüter Nic Dahlem und Abwehrspieler Marvin Mews zu überzeugen.