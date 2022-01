Verkehr in Wilster : Offiziell: Vollsperrung der Straße Krumwehl bis 18. März verlängert

Bereits im Dezember wurde wegen eines gebrochenen Rohres, wodurch eine größere Menge Sand weggespült wurde, der Bereich gesichert.

18. Januar 2022, 10:43 Uhr

Die Vollsperrung der Straße Krumwehl 40-45 zwischen Hans-Prox-Straße und der Schottbrücke wird voraussichtlich mindestens bis zum 18. März andauern. Die Verwaltung wies jetzt auf die Verlängerung der Baustellenanordnung und der damit verbundenen Straßensperrung hin.

Fünf Kubikmeter Sand fehlen

Durch den Bruch des Schmutzwasserrohres und der daraus entstandenen Unterspülung der Straße fehlen etwa fünf Kubikmeter Sand. Daher wurde schon vor Weihnachten 2021 aus Sicherheitsgründen der Straßenabschnitt für den Verkehr komplett gesperrt. Ein Einbruch der Straßendecke bei Belastung durch Fahrzeuge sei nicht auszuschließen, heißt es seitens der Verwaltung. Die war ursprünglich von einer Bauzeit mit Vollsperrung bis zum 14. Januar ausgegangen.

Die Reparaturarbeiten, beziehungsweise die Erneuerung des in fünf Meter Tiefe liegenden Rohres sollen nach Möglichkeit aber noch in diesem Monat beginnen. Die Zufahrt bis zur Schottbrücke sowie des Zufahrtweges Am Audeich ist aus Richtung Stadtmitte weiterhin möglich.