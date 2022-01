Corona in Ostholstein : Offene Impfaktion für Kinder an der Gustav-Peters-Schule Eutin

Die Stadt Eutin und die Kassenärztliche Vereinigung bieten an zwei Tagen offene Impfaktionen an. An einem der Tage werden auch schon Kinder ab 5 Jahren geimpft.

von Claudia Resthöft

14. Januar 2022, 18:15 Uhr

Die Stadt Eutin und die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein haben für zwei Tage offene Impfaktionen in der Gustav-Peters-Schule organisiert. Während am ersten Tag Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geimpft werden, sind am zweiten Tag auch Impfungen für Familien möglich.

Am Sonnabend auch für Kinder

Am Freitag, 21. Januar, können sich zwischen 14 und 17.30 Uhr Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren impfen lassen. Beim zweiten Termin am Sonnabend, 22. Januar, werden auch schon Kinder ab fünf Jahren gegen Corona geimpft. Diese Impfaktion findet von 9 bis 17.30 Uhr statt.

Wie viele Kinder geimpft werden können, das konnte Nikolaus Schmidt, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, nicht genau sagen. Das hänge stark davon ab, wie groß der Andrang in allen Altersgruppen sei. Die Impfung von Kindern brauche meist etwas mehr Zeit als die von Erwachsenen. Auch wie viele Impfdosen die Teams mitbringen würden, wusste Schmidt nicht.

Impfung mit Moderna und Biontech

Wer sich impfen lassen möchte, muss seinen Impfausweis mitbringen. Die weiteren notwendigen Impfunterlagen und weitere Informationen gibt es unter www.impfen-sh.de. Die erforderlichen Unterlagen werden bei bedarf auch vor Ort ausgestellt.