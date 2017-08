Tornesch : Nordischer Klang aus 1300 Pfeifen

vergrößern 1 von 2 Foto: Karl-Heinz Stolzenberg 1 von 2

Uetersen | Die Orgel in der evangelischen Kirche wird bald 25 Jahre alt. Ein guter Anlass für Kirchenmusikerin Susanne van den Bos, Gäste auf die Orgelempore einzuladen, um das Instrument vorzustellen. Neun Besucher erlebten eine spannende Begegnung mit dem angehenden Geburtstagskind. Sie zwängten sich sogar durch das Innere des Instruments und durften sich schließlich vor die zwei Manuale setzen und selbst Tasten und Pedale bedienen.

Ehe es soweit war, gab es erstmal viele Informationen. „Nordisch klar“ nannte die Musikerin den Klang der Tornescher Orgel. Sie ist das Werk des renommierten Orgelbauers Bruhn aus dem dänischen Apenrade. Die Dänen sind es auch, die sich immer noch um die Wartung kümmern und einmal im Jahr zum Stimmen anreisen. Fast 1300 bis zu zwei Meter lange Pfeifen, in 18 Registern organisiert, müssen sie jedes Mal justieren. Erbaut wurde sie 1993 und löste damit das 1960 erbaute Vorgängermodell ab, erhalten geblieben sind von ihr 183 Pfeifen, die für die neue Orgel übernommen wurden.

Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verursachten die wiederkehrenden Verstimmungen, erläuterte van den Bos. Sie konnte das gut demonstrieren, denn die Orgel ist ganz aktuell mal wieder verstimmt. Der nächste Besuch des Stimmer-Teams steht dementsprechend unmittelbar bevor. Einen ganzen Tag würden sie brauchen, um alles wieder in Ordnung zu bringen, kündigte die Musikerin an.

Nicht ohne Grund gilt die Orgel als Königin der Musikinstrumente. Ihre Klangmöglichkeiten sind unglaublich vielfältig. Ehe man damit aber richtig umgehen kann, müsse man viel lernen und üben, führte van den Bos aus. Sie selbst habe vier Jahre in Lübeck studiert, und zwar noch in der alten Musikhochschule mit einer mickrigen Übungsorgel im Keller. Spät nachts durfte sie allerdings an der Orgel in der Domkirche Platz nehmen. Mindestens zwei Stunden am Tag müssten angehende Kirchenmusiker als Übungszeit einplanen. Weitere Studienfächer seien Klavierspiel und Gesang. Seit 18 Jahren ist sie jetzt Kirchenmusikerin in Tornesch.

Der Jüngste unter ihren Zuhörern war Attila. Der Elfjährige interessierte sich brennend für alles Technische an der Orgel. Als er schließlich selbst spielen durfte, musste er sich auf die Manuale beschränken. Für die Pedale waren seine Beine noch nicht lang genug. Der 14jährige Pablo hätte das sicher geschafft, aber er zog es vor, die Tasten stehend zu bedienen. Folglich musste er die Pedale außer Acht lassen. Diese seien auch eine besondere Herausforderung, räumte die Organistin ein. Sie selbst habe über ein Jahr lang üben müssen, ehe sie damit richtig umgehen konnte. Einer der Besucher, Reinhard Ernst, fiel mit seinen geradezu fachmännischen Fragen auf. Kein Wunder, so erklärte er sein Wissen amüsiert. Sein Vater sei Orgelbauer gewesen.

