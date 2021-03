Klanxbüller Straße : Zwölf Baustellen-Schilder über Nacht verschwunden

Die Polizei ermittelt und hofft dabei auf Hinweise.

Neukirchen | Was fängt man mit zwölf gestohlenen Verkehrsschildern an? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist das Dutzend Schilder jedenfalls von einer Baustelle auf dem Gebiet der Gemeinde Neukirchen verschwunden. Weiterlesen: Einbrecher flüchtet mitten durch dichte Dornenhecke Der Tatort liegt nach Angaben der Polizei auf der Klanxbüller Straße, genauer gesa...

