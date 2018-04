Unfall in Südtondern : Zwischen Leck und Stadum: Lastwagen auf der B199 umgekippt

Der Fahrer gerät auf die weiche Bankette und verliert dann die Kontrolle über den Sattelzug.

von Benjamin Nolte

30. April 2018, 15:13 Uhr

Am Montagvormittag ist es auf der B199 zwischen Leck und Stadum (Kreis Nordfriesland) zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw gekommen. Der Fahrer des in Richtung Stadum fahrenden Sattelzugs geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die aufgeweichte Bankette neben der Fahrbahn und konnte sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle halten. Der mit Düngemitteln beladende Lkw kippte in den Straßengraben.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, konnte aber nach einer ambulanten Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung an der Unfallstelle bleiben. Die Freiwillige Feuerwehr Stadum wurde alarmiert um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Der Verkehr konnte über einen Rastplatz neben der Straße umgeleitet werden.

