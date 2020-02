Polizei sucht Zeugen : Zwischen Leck und Sprakebüll: Unbekannter fährt Mann am Straßenrand an – und haut ab

Ein Autofahrer hält an, um seine Reifen zu kontrollieren – und wird angefahren. Die Polizei sucht jetzt den Verursacher.

03. Februar 2020, 12:37 Uhr

Leck/Sprakebüll | Wie die Polizei mitteilt, ist es am Freitagabend (31. Januar), gegen 18.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 300 zwischen Leck und Sprakebüll gekommen, genauer auf Höhe Schruplund.

„Ein Autofahrer stoppte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Sprakebüll seinen silbernen Audi mit eingeschaltetem Warnblinklicht und stieg aus, um die Reifen zu kontrollieren“, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Mann wollte Reifen kontrollieren

Und weiter: „Dabei wurde er von einem aus Leck kommenden Pkw am Knie angefahren.“ Das vorbeifahrende Fahrzeug sei silbern gewesen, möglicherweise habe es sich um einen Kleinwagen gehandelt.

Der Fahrer des silbernen Fahrzeugs sowie mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leck unter der Rufnummer 04662/891260 zu melden.

