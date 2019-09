Zwischen Kultur und Klönschnack

Erfolgreicher Start: Die erste Kulturnacht lockte das Publikum

01. September 2019, 12:51 Uhr

Niebüll | Die Premiere gelang, das Publikum kam in Scharen: Am Sonnabend drehte sich in Niebüll alles um die Kultur. Fünf Stunden lang gab es jede Menge an Konzerten, Ausstellungen. Lesungen, Führungen und Aktionen.

Ab dem frühen Abend glich Niebüll einem südlichen Badeort. Leicht bekleidete Menschen genossen die Wärme, um sich in prachtvoll hergerichteten Räumen eine Kühlung zu genehmigen. Überall waren interessierte Bürger unterwegs. Zu Beginn hielt Bürgermeister Wilfried Bockholt im Richard Haizmann Museum passend zur Vernissage die Startrede. Die Kulturfans strömten zur Eröffnung, der mit vielen Überraschungen gespickten Richard Haizmann-Ausstellung. Über fünfzig Neugierige nahmen an einer Stadtführung mit dem Geschichtsverein teil und noch mehr besuchten beim Musikhaus Lüders den Kunst- und Klimbimflohmarkt mit Livemusik. Das Rudelsingen aus vielen Kehlen hatte mit Let it be einen Hit. Albert Panten bereitete derweil mit köstlichen Histörchen im Friesenmuseum ein Riesenvergnügen. Auch die Geschichte vom Niebüller Kaspar einsam wurde vorgetragen. Die Kulturfreunde waren zum Teil mit dem Rad unterwegs, um alle Events anzusteuern. Im Naturkundemuseum hatte Leiter Carl-Heinz Christiansen ein besonderes Infotainment-Programm zum Thema Vögel vorbereitet. Wer weiß denn schon, dass die Küstenseeschwalbe 96.000 Kilometer fliegt? Gleichzeitig konnten sich die Besucher die neue Ausstellung Naturbeobachtungen anschauen.

Pastor Christian Winter bot in der Kirche eine spezielle Schnitzeljagd an. Eine ungewöhnliche Chance, die Kirche einmal näher kennenzulernen. Trotz der Konkurrenz fanden die Konzerte allerorts große Resonanz: Die Chöre vom Niebüller Gospelchor und Joyfull Voices unterhielten zahlreiche Zuschauer.

Auch der Weltladen erfuhr wie die katholische Kirche regen Zuspruch. Mehr Muße erforderte der Besuch im Haus Underwood. Das Motto dort: Trauer trifft Farbe. Hier zeigten Freizeitkünstler ihre Bilder und Skulpturen. Im Garten verzauberte eine Harfenspielerin das Publikum.

Die Jüngeren trafen sich derweil in Ecks Kino, um die Kurzfilmrolle zu sehen und Wiedersehen zu feiern. Die Freiwilligen des Kulturbüros der vergangenen 15 Jahre waren dazu eingeladen worden. Fast zu viele Besucher schauten in der Stadtbücherei vorbei, um Buchautorin Katja Just zu lauschen. Wieder andere besuchten den ersten Stock den Geschichtsverein, um sich über Niebüll zu informieren oder aber Beate Jandts Lesung auf dem Dach zuzuhören.

Mit dem Judith Tellado Duo-Konzert des Niebüller Kunstvereins auf dem prall gefüllten Rathausplatz wurde es noch einmal stimmungsvoll. Bei sommerlichen Temperaturen ging es zu wie an der Copacabana. Das Südtondernbier floss in Strömen. In den Cafés brummte bei Cocktails das Leben. „Der erste Versuch ist gelungen“, freute sich Organisator Stadtmarketing-Manager Holger Heinke vergnügt. Der für alle unterhaltsame Abend klang mit einem Kneipenquiz im Ratskeller aus. Derweil saßen in der ganzen Stadt noch Menschen draußen und ließen die Kultur dieser Sommernacht nachklingen.