Zweites Fußballwunder in Leck?

Vor 29 Jahren gab es ein unvorstellbares deutsch-deutsches Sportereignis– kann es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben?

18. Juli 2019, 13:38 Uhr

leck | Man stelle sich einmal vor, dass Russen und Ukrainer eine gemeinsame Fußballmannschaft bilden. Undenkbar? Genauso unvorstellbar wie eine gemeinsame Fußballmannschaft der Piloten des damaligen Aufklärungsgeschwaders 52 in Leck mit den MIG-21 Piloten aus der Luftwaffenbasis Prechen in der DDR. Und doch geschah genau das am 27. Juli 1990, fast drei Monate vor der deutschen Wiedervereinigung, als in vielen Köpfen immer noch die Vorurteile des Kalten Krieges herum spukten.

Diese deutsch-deutsche Pilotenmannschaft spielte am 27. Juli 1990 gegen eine rein westdeutsche Strahlpilotenmannschaft aus Husum, Eggebek und Schleswig ein 45 Minuten dauerndes Vorspiel zu einem noch bedeutenderen deutsch-deutschen Sportereignis in Leck: Der MTV Leck spielte gegen den Ostberliner Fußballverein 1. FC Union Berlin im Lecker Nordfriesland-Stadion.

Zwar siegte die Union Berlin ziemlich deutlich mit 13:0, hatte aber auch etliche Auswahlspieler der DDR-Nationalmannschaft in seinem Kader. Dennoch war das Spiel für den in der Bezirksklasse spielenden MTV Leck auch ein sportlicher Erfolg. Denn andere Mannschaften, gegen die sich Union Berlin auf die neue Saison vorbereitete, verloren noch höher.

Kürzlich fand Charly Werner, früherer Vorsitzender des Lecker Bürgerfestvereins, in seinem umfangreichen Fundus drei Plakate dieses sportlich wie historisch bedeutenden Ereignisses. Die übergab er nun an den Vorstand des MTV Leck, an die Traditionsgemeinschaft „AG 52 – Fla Rak“ sowie an den Geschichtsverein Leck und Karrharde in den Traditionsräumen auf dem ehemaligen Lecker Flugplatz.

Organisiert hatte dieses Ereignis die damals auch in Leck aktive Gemeinschaft der Besatzungen strahlgetriebener Kampfflugzeuge (GBSK Leck e.V.), die den Kontakt zu den DDR-Piloten in Prechen herstellte.

Charly Werner, der zu den Mitorganisatoren gehörte und die Plakate in Leck und Umgebung verteilte, sagt heute: „Die drei Plakate sind damals wohl übrig geblieben und in meiner Sammlung gelandet. Im nächsten Jahr jährt sich das sportliche Ereignis zum 30. Mal. Vielleicht ist das Jubiläum ja ein Anlass für eine Wiederholung.“ Gerade weil der 1. FC Union Berlin in diesem Jahr in die Bundesliga aufgestiegen sei. „Einen Versuch ist das schon wert“, finden auch die Verantwortlichen des MTV Leck. „Wir werden auf jeden Fall einen Brief nach Berlin schicken. Und wenn es mit der Bundesliga-Mannschaft nicht klappen sollte, vielleicht klappt es dann ja mit einer Jugendmannschaft zu unserem nächsten Pfingstturnier“, sagen die Vorstandsmitglieder Aber warum sollte es eigentlich nicht klappen? Bietet doch Leck unmittelbar am Stadion die Nordsee-Akademie als Unterkunft sowie daneben das Erlebnisbad, ein Fitness-Studio und ein Reha-Zentrum, sodass auch das Ambiente den Ansprüchen der Bundesliga durchaus gerecht werden kann.