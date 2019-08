Zeugen gesucht : Zwei Wagen am Zob in Leck beschädigt: Zwei Unfallverursacher flüchten

Gleich zwei Fahrzeuge wurde angefahren und erheblich beschädigt.

von Nordfriesland Tageblatt

15. August 2019, 09:50 Uhr

Leck | Bereits am Dienstag, 13. August, wurde am Zob in Leck einer silber-grauer VW Golf Sportsvan durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren an der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Der Unfall soll sich laut Auskunft der Polizei in der Zeit von 9.45 bis 18.15 Uhr ereignet haben.

Am darauffolgenden Tag, Mittwoch, 14. August, wurde – ebenfalls am Zob in Leck – ein dunkler BMW Kombi erheblich am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unglücksstelle. Laut Polizei soll sich dieser Vorfall zwischen 7.30 Uhr bis 11 Uhr ereignet haben.

Zeugen des Unfalls, insbesondere der Verursacher selbst, werden gebeten, sich bei der Polzei Leck zu melden. Die Telefonnummer lautet: 04662/8912618.

