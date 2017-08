Tiny House: : Zwei Südtonderaner erfüllen sich ihren winzigen Wohntraum

vergrößern 1 von 2 Foto: ssl 1 von 2

„Nachdem wir vor zwei Jahren sechs Monate lang um die Welt gereist waren, stellten wir bald nach unserer Rückkehr fest, dass der frühere Alltag nicht mehr zu uns passt“, erinnert sich Carina Deter (24) an ein Gefühl, das ihr damals zu denken gab. „Mit jedem Tag sehnten wir uns mehr nach der erlebten gemeinsamen Freizeit, der neu entdeckten Freiheit und den Abenteuern“, sagt Haye Bonn (29). „Wir wollten auch in Zukunft mehr reisen und weniger arbeiten.“ So unrealistisch ihnen dieser Gedanke damals auch schien: Inzwischen ist das Paar, das ursprünglich aus Süderlügum und Niebüll kommt, diesem Ziel schon sehr nahe – auf einem durchaus ungewöhnlichen Weg.

Die erste Idee – ganz klassisch einmal im Jahr mit einem Wohnmobil zu verreisen – war sofort passé, als Carina im Internet auf Berichte über Tiny Houses stieß. Dieser Trend aus den USA betrifft winzige Häuser, die nicht zwingend an einen Standort gebunden sind. „Ich fragte mich, ob wir uns so ein Haus auf einen Anhänger bauen und einfach mitnehmen können, wenn uns nach einem gründlichen Ortswechsel ist“, so die 24-Jährige, die für ihr Leben gerne plant. Sie skizzierte erste Grundrisse und versuchte, alles Notwendige auf kleinstem Raum unterzubringen. 18 Quadratmeter galt es, sinnvoll zu füllen. „Es war seltsam, sich vorzustellen, dass das komplette Haus sehr viel kleiner sein würde als unser bisheriges Wohnzimmer.“ Mit Kreppband klebten sie den favorisierten Grundriss dort auf und ließen das Ganze erst einmal auf sich wirken.

Auch die zweite Idee, zum Preis von 35 000 Euro ein fertiges Tiny House zu kaufen, wurde schnell ad acta gelegt, weil keines ihren Vorstellungen nahe kam. Nachdem sie in Holland einen geeigneten Trailer entdeckt hatten, stand fest: „Wir bauen selbst.“ Carina recherchierte die Bauvorschriften, kalkulierte das Vorhaben mit 25 000 Euro und bekam tatsächlich von der DKB die Kreditzusage über einen Großteil dieser Summe. „Sie ist die Planerin, ich bin der Macher“, sagt Haye Bonn lachend. Und so packte der gelernte Tischler und Landschaftsgärtner beherzt zu, als im Mai 2016 der Trailer auf die Bauwiese rollte, wo Unmengen von Material auf ihn warteten. Siebdruckplatten, Konstruktionsholz, Dichtfolien, Fassadenelemente, Bodenbeläge, Fenster, Türen, Elektro- und Sanitär-Kram, zahllose Schrauben und Nägel sowie die Inneneinrichtung für Küche und Bad.

Das Werkzeug durfte er sich in einer Zimmerei ausleihen – und weil Familie und Freunde tatkräftig halfen und auch das Wetter mitspielte, ging ihm die Arbeit gut von der Hand. Nach einer Woche war der Boden fertig, in der zweiten stand das fast vier Meter hohe Ständerwerk. Doch dann kam Regen auf und mit ihm der spontane Beschluss, den Anhänger samt halbfertigem Haus hinter das Auto zu klemmen und in die Maschinenhalle von Carinas Eltern zu bringen. Eine abenteuerliche Aktion, die ihn auf den fünf Kilometern mächtig ins Schwitzen brachte, sich am Ende aber als beste Idee erwies, denn in der Halle ging die Arbeit noch besser voran. Nach zehn Wochen war das mobile Heim innen fertig, so dass das Paar einziehen konnte. Mangels Grundstück zwar noch in der Halle, „aber schon da waren wir total glücklich, in unserem eigenen Haus zu wohnen – nach zweieinhalb Monaten harter Arbeit nach Feierabend und an den Wochenenden.“

Ganz so rund ging es dann aber nicht weiter. Weil das Haus nach der ersten Inbetriebnahme unter Wasser stand, musste ein Teil der Fassade zur Nachbesserung der Anschlüsse abmontiert werden. Im Herbst dann der nächste Schock: Schimmelflecken hinter dem Sofa. Weil weder Luftentfeuchter noch eine verstärkte Heizung die Situation verbesserten, öffnete Haye an einer Stelle den Boden und die Wand und war völlig entsetzt, als er auf der Dichtfolie Kondenswasser entdeckte. Ihm schwante Übles: „Wir hatten unser Haus zu dicht gebaut. Es war nicht genug belüftet“, so die böse Erkenntnis. Um die für diese Zwecke schlecht gewählte diffusionsdichte Folie gegen eine bessere austauschen und zusätzlich Lüfter einbauen zu können, musste das Paar wieder ausziehen. Und es sollte noch schlimmer kommen: Haye wurde sehr krank und musste in die Klinik. Die Baustelle stand still und der Schimmel breitete sich weiter aus. Auch finanziell wurde es langsam eng. „Als dann auch noch unsere Hündin Ivy notoperiert werden musste, dachte ich tatsächlich ein- oder zweimal daran, unser Projekt aufzugeben. Aber irgendwie ging es dann doch weiter und wieder aufwärts“, so Carina Deter.

Im September 2016 konnten sie ihr Haus aus der Halle ziehen und zu der Wiese in der Nähe von Niebüll bringen, die ihnen nach vielen Absagen in letzter Sekunde ein freundlicher Hofbesitzer verpachtet hatte. Von ihm bekommen sie seit dem Einzug das Trinkwasser für den 1000 Liter-Tank hinter dem Haus geliefert und Zugang zum Internet. Für Strom und Wärme sorgt das Haus selbst: 16 Solar-Paneele á 140 bis 150 Watt fangen auf dem Dach die Sonne ein und versorgen mit Hilfe von mittlerweile vier Batterien alle elektrischen Geräte – einschließlich der wandmontierten Waschmaschine im Badezimmer. Mit Trenntoilette und Dusche ist es voll funktionsfähig. „Uns fehlt es an nichts. Wir können alles Wichtige unterbringen und haben nicht das Gefühl, uns einschränken zu müssen“, sagt Carina Deter, die den täglichen Hausputz in fünf bis zehn Minuten erledigt hat und selbst im Winter ihre Wäsche draußen trocknet.

„Das Leben im Grünen lässt unsere Herzen höher schlagen und trotz Kreditrate sparen wir jetzt schon jeden Monat einige hundert Euro ein. Dies kann wirklich der richtige Weg sein, freier zu leben“, darin sind sich die Beiden einig. Reisen wollen sie mit dem Tiny House nicht, dafür möchte sich das Paar lieber einen Bully umbauen. Aber umziehen soll das als Wohnmobil eingestufte Domizil schon nochmal, denn für ihren dauerhaften Wohnsitz wollen Carina und Haye ein möglichst von Bäumen umgebenes, 500 bis 1000 Quadratmeter großes Grundstück kaufen, irgendwo auf dem Land. Bereits im nächsten Jahr wird ihr Traum vom eigenen Haus abgezahlt sein. „Dann wollen wir beide nur noch Teilzeit arbeiten, um viel Zeit für uns und unsere Reiseträume zu haben.“ Ob und wie das funktioniert, dürfen Interessierte gerne auf Facebook verfolgen, unter dem Suchbegriff „TinyHouse Projekt NF“.







von Dorte Arendt

erstellt am 19.Aug.2017 | 08:00 Uhr