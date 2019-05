Ulf Meyer & Martin Wind : Zwei Jazz-Größen spielen im Leck-Huus

Seit mehr als 25 Jahren arbeiten die beiden gebürtigen Flensburger Jazz-Musiker schon als Duo zusammen.

von Hagen Wohlfahrt

07. Mai 2019, 11:32 Uhr

Ulf Meyer und Martin Wind stehen am Sonntag, 26. Mai, auf der Bühne im Leck-Huus. Seit mehr als 25 Jahren arbeiten die beiden gebürtigen Flensburger Jazz-Musiker schon als Duo zusammen.

Während sich Martin Wind seit 1996 in der Jazzszene New Yorks erfolgreich etablieren konnte, blieb Ulf Meyer dem deutschen Norden treu und machte sich hierzulande nicht nur als Gitarrist, sondern auch als Komponist, Arrangeur und Studiomusiker einen Namen, heißt es im Veranstaltungshinweis.

Künstlerischer Kosmos

Trotz der unterschiedlichen Biografien habe sich im Laufe eines Vierteljahrhunderts ein künstlerischer Kosmos entwickelt, den man nur als souverän und mit traumwandlerischem gegenseitigen Verständnis bezeichnen könne.

Freude und Spaß am gemeinsamen Musizieren – das seien die unverzichtbaren Grundprinzipien im Zusammenspiel zwischen Meyer und Wind. Ein Jazz-Ansatz, wie ihn vor allem ihre Nachbarn aus dem Norden, die Skandinavier, praktizierten.

Zwei Live-CDs

Im Orpheus-Theater Flensburg nahmen die beiden zwei CDs auf: „Live“ zum zehnjährigen Bestehen des Theaters (und des Duos) 2000 und „Live at Orpheus Theater“ 2012. Jetzt haben sie ihre aktuelle, im vergangenen Sommer erschienene CD „Licorice & Beer“ im Gepäck.

In der Zeit ihrer nun mehr als 25-jährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit als Duopartner haben Ulf Meyer und der in New York lebende Martin Wind diverse CDs veröffentlicht, einige davon mit Gästen, etwa dem dänischen Schlagzeuger Alex Riel („Kinnings“, „Feels Like Home“) oder dem Flügelhornisten Jan-Peter Klöpfel („Fjord Songs“).

Hommage an den Norden

Auf dem Folk Baltica Festival 2009 präsentierten sie eine weitere Hommage an ihre norddeutsche Heimat in einer unter anderem mit den skandinavischen Sängerinnen Gunnel Mauritzson (S) und Unni Løvlid (N) erweiterten Besetzung: „Fjord Skies“. Im Sommer 2011 traten die beiden Musiker in einem bejubelten Reunion Konzert mit Ihrem alten Freund Alex Riel auf dem JazzBaltica Festival auf.

Als gebürtiger Flensburger kam Ulf Meyer früh in Kontakt mit der skandinavischen Art, an Musik im Allgemeinen und Jazz im Besonderen heranzugehen. Das melodische Folk-Element in der Musik Skandinaviens – speziell im Jazz-Kontext – hatte großen Einfluß auf seinen gitarristischen Stil und seine Kompositionen.

Eigenkompositionen

Meyer arbeitet zunehmend als Komponist, Arrangeur und Studiomusiker für Film-und TV-Musik. Er hat diverse CDs mit instrumentalen Eigenkompositionen herausgebracht. Mit seinem langjährigen Duopartner Christoph Oeding veröffentlichte er die gemeinsame CD „Early“.

Bassist und Komponist Martin Wind wurde 1968 in Flensburg geboren, studierte zunächst Klassik an der MHS Köln und zog 1996 mit Hilfe eines Stipendiums des DAAD nach New York, um dort an der New York University Jazz Performance und Komposition zu studieren. 1995 gewann der den dritten Preis bei der International Thelonious Monk Bass Competition in Washington, D.C.

Preisgekrönt

1996 gewann Martin Wind zusammen mit seinem Trio „Dreiklang” den ersten Cognac Hennessy/Blue Note Jazz Search; als Resultat kam es zu einer CD-Produktion auf Blue Note Records. 2000 bekam er als erster Jazzmusiker den Kulturpreis des Landes Schleswig-Holstein verliehen.

Martin Wind ist an mehr als 120 CD Aufnahmen, davon etwa 20 als Leader/Co-Leader beteiligt und spielt auf diversen Hollywood Hits, wie „Walter Mitty” oder „True Grit”. In den letzten drei Jahren begleitete er im Rahmen der „Kennedy Center Honors”-Veranstaltungen Weltstars wie James Taylor, Chaka Khan, Renee Fleming und Aretha Franklin.

Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Vorverkauf: Optiker Nommensen, Leck, VR-Bank in Leck, Bücherstube Leu, Niebüll sowie auf der Homepage des Bürger- und Kulturhofs Leck-Huus.