Pferde : Zwei Champions aus Südtondern

Den bisher größten Erfolg ihrer reiterlichen Karriere feierte die junge Rodenäserin Nazila Natasha Lotz (19) mit einem überragenden Sieg beim DKB-Bundeschampionat auf dem Gelände des DOKR-Bundesleistungszentrums in Warendorf, dem Schaufenster der Pferdezucht schlechthin. Mit dem vierjährigen Ponyhengst Coer Noble im Besitz des Süderlügumers Johannes-Hinrich Wollesen bildete sie nach Expertenaussagen ein „Dream-Team“ unter den 23 Mitbewerbern. Der hannoversch gezogene Falbe von „Caramel FH“ und einer „Noir de Luxe“-Mutter aus der Zucht von Angelika Löwer (Guxhagen) siegte im Finale mit deutlichem Abstand.

Der Hengst unter seiner jungen nordfriesischen Reiterin überzeugte nicht nur die drei Richter eindrucksvoll, sondern das Paar avancierte dort zum absoluten Publikumsliebling. „Ich hatte noch nie so ein rittiges und arbeitswilliges Pony unter dem Sattel. Er hat sich von Woche zu Woche besser entwickelt und ist einfach nur ein Schatz“, sagte Nazila Lotz, die für den Reitverein Süderlügum startet, über ihren ersten Bundeschampion.

Dabei hat sie den Hengst mit 1,45 Meter Stockmaß erst seit gut drei Monaten unter dem Sattel in Beritt. „Die Chemie hat aber sofort gestimmt“, freut sich die junge talentierte Reiterin. Dazu erhielt Nazila Lotz noch eine weitere Auszeichnung in Warendorf, nämlich die Verleihung des Tierschutzpreises des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft für besonders pferdefreundlichen Umgang sowie das besondere pferdegerechte Reiten während der gesamten Veranstaltung. Mehrere Siegerschärpen, Schleifen, Blumen und Preise sowie die Nationalhymne für das Siegerpaar sorgten bei der jungen Reiterin und ihren mitgereisten Fans für „Gänsehaut“, wie sie bestätigten. Schon beim Landeschampionat im niedersächsischen Verden hatte sich das Paar mit einem Sieg für den Start in Warendorf qualifiziert. In der Vorprüfung der 24 vierjährigen Hengste aus ganz Deutschland belegten sie dann dort zunächst den zweiten Rang. Das Finale A der besten acht Pferde gewannen sie dann aber ebenso souverän wie das Finale B der verbliebenen drei Top-Hengste, wo nicht nur die eigene Reiterin, sondern auch noch zwei Fremdreiterinnen das Pony vorstellen mussten. Absolute Höchstnoten, ein jubelndes Publikum und Lob von allen Seiten waren am Ende der verdiente Lohn.

Dabei hatte es „Coer Noble“ in seinem Leben anfangs gar nicht leicht: Nach der Geburt wurde er von seiner Mutter verstoßen, aber zum Glück von einer Haflinger Stute angenommen, die es als Amme großzog. Auch als er vor gut einem Jahr während der Auktion beim Ponyforum in Alsfeld zum Kauf angeboten wurde, wollte zunächst niemand den Hengst kaufen, bis Johannes-Hinrich Wollesen den Hengst schließlich unbesehen erwarb. Nach dem großen Erfolg wird das Pferd jedoch nicht mehr lange im Stall des Süderlügumers stehen.

Die in Prag geborene Pferde-Närrin Nazila Lotz hat bereits mit zwei Jahren auf dem Pferd gesessen, aber nicht etwa auf einem kleinen Pony, sondern auf einer großen Hannoveraner Schimmelstute, wie Mutter Jennifer stolz erzählt. Seitdem hat sie der Pferde-Virus gepackt und sie hat derzeit zehn Ponys und Pferde in Beritt, davon drei eigene. Besonders mit ihrer Pinto-Stute „Shaina“ hat sie schon viele bundesweite nationale Erfolge in der Dressur bis zur Klasse S* erzielt.

Nach bestandener Fachhochschulreife absolviert Nazila Lotz derzeit ein Anerkennungsjahr im mütterlichen Betrieb und plant anschließend ein Psychologie-Studium zu beginnen. Aber die Vierbeiner stehen nach wie vor an erster Stelle und der große Traum der jungen Rodenäserin ist es, auch nächstes Jahr wieder den künftigen Bundeschampionausbilden zu dürfen.